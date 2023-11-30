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Таунхаусы в San Pedro del Pinatar, Испания

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36 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€289,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида…
€307,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Современные Таунхаусы с 3 Спальнями в Сан-Педро на Побережье Коста-Калида Современные таунха…
€208,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Двухквартирная резиденция с 3 спальнями с современным и элегантным дизайном, расположенная в…
€207,500
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
€469,000
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ ПОЛУФАКТИЧЕСКИЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ 800 м ДО ПЛЯЖА~ ~ Роскошный комплекс из 10 д…
€324,000
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€263,000
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€261,000
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
6 ПРЕСТИЖНЫХ ТАУНХАУСОВ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс из красивых таунхау…
€364,900
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ ПОЛУФАКТИЧЕСКИЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ 800 м ДО ПЛЯЖА~ ~ Роскошный комплекс из 10 д…
€324,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€263,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
6 ПРЕСТИЖНЫХ ТАУНХАУСОВ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс из красивых таунхау…
€364,900
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€261,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
€469,000
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ ПОЛУФАКТИЧЕСКИЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ 800 м ДО ПЛЯЖА~ ~ Роскошный комплекс из 10 д…
€324,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€263,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
6 ПРЕСТИЖНЫХ ТАУНХАУСОВ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Новый жилой комплекс из красивых таунхау…
€364,900
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€261,000
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Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
€469,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Double Glazing в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Double Glazing
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРВИЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый жилой комплекс из отдельных и смежн…
€319,950
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
 6 РОСКОШНЫХ ТАУНХАУСАХ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенные красивые таунхаусы…
€364,900
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Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Сантьяго де Рибера. Они состоят из 3 спале…
€182,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Роскошная вилла в Сантьяго де ла Рибера. Имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, с частным садо…
€284,950
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Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Уютные 3 спальные таунхаусы с частным бассейном в Сан Педро дель Пинатар. Расположенный ряд…
€249,000
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Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, площадь 85 м2 - DS1116614 3 спальни, 3 в…
€218,000
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Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS1116613 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
€218,000
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Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - DS1116272 3 спальни, 3 ванные комна…
€218,000
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Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - DS119732 3 спальни, 3 в…
€218,000
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Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119733 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€218,000
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