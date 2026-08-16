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Таунхаусы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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20 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Погрузитесь в новый формат жизни, где инновации и дизайн объединяются, создавая по-настоящем…
$444,884
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Таунхаус с 2 спальнями у моря в Эль-Мохон, Мурсия, с солярием и частной парковкой Этот таунх…
$341,377
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эти таунхаусы предлагают уника…
$438,192
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Таунхаусы с 3 спальнями, личным бассейном и солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Этот развитый …
$437,475
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Таунхаусы в современном стиле с частным бассейном Эксклюзивный жилой комплекс, расположенны…
$437,039
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Элегантный просторный таунхаус с частным бассейном, большой террасой на крыше и садом, распо…
$436,694
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Современный просторный таунхаус с просторной террасой на крыше, частным бассейном и красивым…
$485,446
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенный недалеко о…
$395,854
НДС
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Языки общения
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Таунхаусы в современном стиле с частным бассейном Эксклюзивный жилой комплекс, расп…
$437,039
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Погрузитесь в новый концепт жизни, где инновации и дизайн объединяются для создания необычно…
$427,546
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Таунхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную предложению бунгало на первом и втором этажах с частным с…
$319,012
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Откройте для себя эксклюзивную программу бунгало на первом и втором этажах с частной террасо…
$344,441
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенные в Сан-Педро-дель-Пинатар, эти таунхаусы предлагают отличный вариант для тех, к…
$437,039
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Residencial Atenas — современный жилой комплекс в Сан-Педро-дель-Пинатар (Мурсия), всего в н…
$352,532
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Las Dunas I-II — захватывающее жилье в Мурсии, именно в Сан-Педро-дель-Пината, состоит из со…
$485,338
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Сан-Педро-дель-Пинатар, одном из самых привлека…
$438,064
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Расположенные в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эти таунхаусы предлагают уника…
$553,390
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Оригинальный недавно постро…
$234,167
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
УГЛОВОЙ ДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Недавно построенный ориг…
$241,703
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
6 РОСКОШНЫХ ТАУНХАУСАХ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенные красивые таунхаусы, расп…
$392,862
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