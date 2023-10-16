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Испания
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Мурсия (автономная область)
Таунхаусы
Таунхаусы в Мурсия (автономная область), Испания
Torre Pacheco
32
San Pedro del Pinatar
25
San Javier
18
Los Alcazares
12
Мурсия
12
Таунхаус
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100 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€274,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
4
2
81 м²
1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
3
2
68 м²
1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
90 м²
Роскошные Дома с Бассейном в Торре-Пачеко, Мурсия Дома в современном стиле расположены в Тор…
€264,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
4
2
105 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
3
2
76 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
3
136 м²
2
Просторные Дома со Стильным Дизайном Рядом с Пляжем в Лос-Алькасарес Стильные дома расположе…
€327,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида…
€307,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
95 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€240,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
76 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
115 м²
2
Современные Таунхаусы с 3 Спальнями в Сан-Педро на Побережье Коста-Калида Современные таунха…
€208,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
147 м²
2
Дома с Гаражами в Торре-Пачеко, Пилар-де-ла-Орадада. Современные дома в Торре-Пачеко располо…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
97 м²
Современные Дома по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Современные дома в сти…
€215,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
77 м²
2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
3
136 м²
2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
126 м²
2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
115 м²
Двухквартирная резиденция с 3 спальнями с современным и элегантным дизайном, расположенная в…
€207,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Torre Pacheco, Испания
3
2
73 м²
Жилой комплекс, состоящий из двухквартирных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, с совр…
€289,950
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2
2
75 м²
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже,…
€256,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
3
2
92 м²
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
3
2
126 м²
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
€247,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€264,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Los Alcazares, Испания
3
3
133 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Недавно построенный роскошный жилой комплекс с…
€320,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
3
2
92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
2
2
74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€256,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3
2
80 м²
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
€279,950
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Javier, Испания
3
3
220 м²
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
€469,000
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Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2
2
68 м²
€249,950
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Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3
2
118 м²
€225,000
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Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
€469,000
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Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания
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