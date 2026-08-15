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Таунхаусы в Мурсии, Испания

;
Мурсия
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Лос-Алькасарес
43
Торре-Пачеко
32
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252 объекта найдено
Таунхаус в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Новые таунхаусы в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort» в Мурсии Новые т…
$530,223
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Таунхаус в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Новые таунхаусы в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort» в Мурсии …
$530,223
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Таунхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый этап жизни в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный …
$240,126
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и тихой час…
$549,025
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Таунхаус 4 комнаты в Aguilas, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Находясь в очаровательном прибрежном городке Агилес, этот эксклюзивный комплекс из 8 таунхау…
$461,181
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Таунхаус 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Очаровательный таунхаус с частной террасой, просторной террасой на крыше и доступом к общест…
$254,889
НДС
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Таунхаус в Масаррон, Испания
Таунхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Строительство 4 новых сдвоенных и таунхаусов с частными бассейнами в «Мазаррон Кантри Клаб»&…
$295,616
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Таунхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя этот уникальный …
$230,879
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной част…
$531,687
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Residencial Atenas — современный жилой комплекс в Сан-Педро-дель-Пинатар (Мурсия), всего в н…
$352,532
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Таунхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этот современный проект сочетает актуальные архитектурные линии с тёплой средиземноморской а…
$539,778
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Таунхаус 3 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Расположенный в очаровательном районе Мурсии, в Сучине, этот живописный испанский город насл…
$376,689
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Таунхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный жилой…
$230,879
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Таунхаус 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Откройте для себя виллу вашей мечты у моря в этом прекрасном уголке побережья Средиземного м…
$2,18 млн
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Таунхаус в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Продаются новые угловые виллы-дуплексы в Торре-Пачеко с частным бассейном и солярием …
$324,719
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,660
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном регионе Мурсия, в местечке Сусина, этот живописный испанский …
$381,312
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Откройте для себя вашу виллу мечты у моря в этом красивом уголке Средиземноморья! Погрузитес…
$1,27 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный жилой…
$230,879
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новые таунхаусы с частным бассейном в Авилесесе, Мурсия Современные одноэтажные дом…
$334,350
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Таунхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Роскошные дома с 2 спальнями и частными бассейнами в Рольдане Рольдан, расположенный в муниц…
$323,610
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Таунхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя эксклюзивную акцию по продаже современных таунхаусов, расположенных в одно…
$254,170
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Таунхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный жилой…
$230,879
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Таунхаус 3 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Сан-Хавьере, в хорошо связанной районе, окружё…
$346,637
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
$832,206
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Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Расположенные в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эти таунхаусы предлагают уника…
$553,390
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Таунхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Потрясающий таунхаус с доступом к общественному бассейну, частной террасой на крыше в премиа…
$266,528
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Откройте для себя уникальную коллекцию отдельно стоящих вилл в одном из самых тихих и прести…
$589,942
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Таунхаус 2 комнаты в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Откройте для себя эксклюзивное жилое пространство, где современность встречается с комфортом…
$264,688
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
КРАСИВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛА-МАНГЕ Этот жилой комплекс расположен на 14 км Ла-Манги на уникальн…
$329,372
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
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с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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