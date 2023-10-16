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Таунхаусы в Мурсия (автономная область), Испания

Torre Pacheco
32
San Pedro del Pinatar
25
San Javier
18
Los Alcazares
12
Мурсия
12
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100 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€274,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные Дома с Бассейном в Торре-Пачеко, Мурсия Дома в современном стиле расположены в Тор…
€264,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Просторные Дома со Стильным Дизайном Рядом с Пляжем в Лос-Алькасарес Стильные дома расположе…
€327,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида…
€307,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€240,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Современные Таунхаусы с 3 Спальнями в Сан-Педро на Побережье Коста-Калида Современные таунха…
€208,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Дома с Гаражами в Торре-Пачеко, Пилар-де-ла-Орадада. Современные дома в Торре-Пачеко располо…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Современные Дома по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Современные дома в сти…
€215,000
Таунхаус 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Таунхаус 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Двухквартирная резиденция с 3 спальнями с современным и элегантным дизайном, расположенная в…
€207,500
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Жилой комплекс, состоящий из двухквартирных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, с совр…
€289,950
Таунхаус 2 спальни в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже,…
€256,800
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
€247,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€264,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Недавно построенный роскошный жилой комплекс с…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€325,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
€256,800
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
€279,950
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
€469,000
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€249,950
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€225,000
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
€469,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

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