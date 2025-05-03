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Таунхаусы около гольф-клуба в Испании

Торревьеха
61
Марбелья
39
Бенидорм
3
Аликанте
4
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52 объекта найдено
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
New Development: Prices from € 390,000 to € 390,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$390,385
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
$338,985
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$231,475
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   461 500 гаста & евро;   530 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$457,253
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новые жилые виллы и таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада. …
$225,984
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаусы с 3 спальнями Этот частный комплекс красивых таунхаусов с 3 спальнями комбинирует …
$217,975
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Продается двухквартирный дом на трех этажах с подвалом и общим бассейном в Residencial Costa…
$269,157
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТАУНХАУСЕ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Эти просторные и хорошо спроектированные виллы пост…
$215,218
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Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$107,006
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
$143,192
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
$526,104
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новые шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями и 2 ванными всего в нескольких минутах ходьбы о…
$267,515
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный Residencial в Пилар-де-ла-Орад…
$306,732
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Frontline Estepona 50 state-of-the-art townhouses with 2, 3, 4 or 5 bedrooms, sizes from 319…
$2,50 млн
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продается двухквартирный дом на двух улицах на одном этаже с участком 350 м2 и дом 72 м2 с 3…
$225,015
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
$215,218
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
$706,518
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Если вы ищете недвижимость в Испании в тихом месте между апельсиновыми рощами и примерно в 1…
$149,651
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
$236,858
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 105 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,070,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$421,089
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Таунхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
$382,096
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 гаста & евро;   1 200 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$806,630
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