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Таунхаусы в Мурсия, Испания

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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€220,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых таунхаусов в…
€220,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых таунхаусов в…
€270,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых таунхаусов в…
€270,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых таунхаусов в…
€220,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых таунхаусов в…
€270,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых таунхаусов в…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЙ ТАУНХАУС В ALTOANA GOLF RESORT, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых таунхаусов в Alta…
€257,800
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЙ ТАУНХАУС В ALTOANA GOLF RESORT, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых таунхаусов в Alta…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с подсобным помещением, с солярием в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с подсобным помещением, с солярием
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Таунхаус с 2 спальнями на поле для гольфа недалеко от Бальшикаса. Новый дуплекс под ключ с 2…
€85,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с сигнализацией в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с сигнализацией
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Sierra Golf. ХАУНХАУС с  участком расположен в закрытой урбанизации…
€89,900

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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