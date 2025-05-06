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Таунхаусы в Dolores, Испания

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11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 45/2
Представляем новый современный таунхаус в городе Dolores.Таунхаус имеет три уровня и общую п…
$289,792
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Таунхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Dolores.Таунхаус имеет три уровня и общую п…
$313,670
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Современные таунхаусы в Долорес с общим бассейном Современные дома, созданные для комфорта …
$294,026
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ДОЛОРЕС Новый жилой комплекс с таунхаусами и таунхаусами в До…
$301,456
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошный четырехместный курорт в Долорес. Новый дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, туа…
$343,445
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Современные таунхаусы в Долорес с общим бассейном Современные дома, созданные для комфорта …
$294,026
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
СМЕЖНЫЙ ДОМ В ДОЛОРЕС Новый жилой комплекс с таунхаусами и таунхаусами в Долорес. Красивый т…
$387,586
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Новые квадрохаусы и таунхаусы в Долорес В этом современном жилом комплексе в Долорес предст…
$458,726
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя этот современный комплекс в Долорес, Аликанте, который предлагает недавно …
$481,205
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Все виллы состоят из разных фаз и имеют 3 спальни. Большинство вилл имеют большой гараж или …
$430,897
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный комплекс недавно построенных двухквартирных вилл в Долор…
$473,854
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