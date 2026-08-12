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Таунхаусы с бассейном в Испании

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Торревьеха
95
Марбелья
44
Бенидорм
4
Аликанте
12
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79 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Современный просторный таунхаус с просторной террасой на крыше, частным бассейном и красивым…
$485,446
НДС
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
НДС
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
$348,720
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 224 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,41 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,332
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Потрясающий таунхаус с доступом к общественному бассейну, частной террасой на крыше в премиа…
$266,528
НДС
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$670,615
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Красивый таунхаус с частными садами, просторными открытыми зонами для проживания, бассейнами…
$490,085
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенный недалеко о…
$395,854
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Привлекательный таунхаус премиум-класса с террасой, частным бассейном и огромным участком, р…
$687,716
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 124 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$589,139
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Фантастический угловой таунхаус с полностью оборудованной кухней, большими террасами, частны…
$682,369
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Callosa de Segura, Испания
Таунхаус 5 комнат
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Великолепный роскошный таунхаус с частным бассейном, крышей и индивидуальным гаражом, окружё…
$402,951
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенный н…
$474,350
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 158 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$708,372
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с потрясающими видами на море, большой залитой солнцем террасой и частн…
$517,810
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 138 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$660,585
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 163 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$732,031
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Современный новый таунхаус с панорамным видом на море, красивой террасой на крыше и общим ба…
$403,932
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Фантастический роскошный таунхаус с террасой, частным бассейном и гаражом, расположенный в п…
$568,851
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 145 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$704,507
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Большой красивый таунхаус с частным бассейном, большой террасой, солярием и парковкой, распо…
$467,553
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 175 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$800,549
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Параметры недвижимости в Испании

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