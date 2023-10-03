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Таунхаусы с бассейном в Испании
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29 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
4
3
213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
4
2
196 м²
Добро пожаловать в сказочный уголок Сан-Педро-де-Алькантара: Semarango 18 - таунхаус, которы…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
4
3
180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Miraverde, Испания
4
2
113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
84 м²
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
2
2
70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
2
89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje. Дом состоит из г…
€249,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
4
3
240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
€575,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
3
2
98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
€262,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Miraverde, Испания
3
2
120 м²
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
4
3
105 м²
Продается угловой трехэтажный таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
€399,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Miraverde, Испания
2
1
150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal. На первом этаже располож…
€299,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
3
2
120 м²
Продается трехэтажный таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами Лос…
€450,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
3
3
132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
€545,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Urbanizacion El Guincho, Испания
3
2
103 м²
Продается стильный таунхаус на Тенерифе в комплексе на первой линии и непосредственной близо…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Urbanizacion El Guincho, Испания
4
2
134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
3
2
222 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Estepona Golf, в самом сердце Коста дель Со…
€299,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с двором
Union Hill-Novelty Hill, США
3
3
210 м²
Закрытый комплекс таунхаусов в Бенаавис. Комплекс состоит из 10 таунхаусов на охраняе…
€275,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
4
3
162 м²
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
€398,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
307 м²
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
€659,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
3
3
225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
€715,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
118 м²
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
€425,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
4
3
215 м²
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
€499,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Almansa, Испания
3
2
156 м²
Кортихо де Кортес, Бенахавис Просторный и светлый таунхаус в парке Параисо. Красиво располож…
€385,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
120 м²
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
€710,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
165 м²
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
€439,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
160 м²
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
€459,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
4
3
230 м²
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
€395,000
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