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Таунхаусы в Santa Pola, Испания

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26 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные Дома Рядом с Аэропортом Аликанте в Гран-Алаканте Эти дома расположены в Гран-Ала…
€165,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Таунхаусы Рядом с Пляжем в Санта-Поле, Испания Таунхаусы расположены в Гран-Алаканте – прибр…
€195,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
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Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Комплекс находится в восточной части Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа. В жилом компле…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных домов, расположенный в Гран-Алака…
€285,000
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
€285,000
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
€170,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Великолепный таунхаус в Санта-Пола на трех этажах с террасами, где вы можете увидеть море и …
€195,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
€211,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
€244,000
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€291,000
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€288,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
€112,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Таунхаус в Gran Alacant, Santa Pola. Речь идет о доме в 2 этажа. Он построен на участке площ…
€240,000
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Таунхаус 3 спальни с Spalni в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Гран-Алакант расположен к северу от Санта-Полы. Это курортный городок, очень оживленный в ле…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни с Spalni в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Гран-Алакант расположен к северу от Санта-Полы. Это курортный городок, очень оживленный в ле…
€288,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
€298,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современный таунхаус в городе Santa Pola в 150 метрах от моряТаунхаус площадью 151,89 кв. м.…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Предложение от застройщика - просторный таунхаус в Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. им…
€310,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус в городе Santa Pola возле моряТаунхаус площадью 144 кв. м. имеет три сп…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаусы с видом на море и недалеко от пляжа Жилой комплекс Villa Mediterraneo расположен в…
€285,000
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