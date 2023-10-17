Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. la Nucia
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в la Nucia, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
€210,000
Таунхаус 3 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
€275,000
Таунхаус 3 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Таунхаус имеет фантастический вид на горы, где можно гулять со своими питомцами. Рядом с сем…
€185,000
Таунхаус 3 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Таунхаус Расположен в тихом и знакомом районе, с видом на горы, недалеко от семейного парка,…
€225,750
Realting.com
Перейти