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Таунхаусы в Ла-Нусии, Испания

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21 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Ла Нусии, на высоком месте, откуда открываются …
$1,03 млн
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл …
$531,956
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$620,387
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$536,208
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
В Ла-Нусии (Аликанте) открывается новая возможность насладиться эксклюзивным уголком Средизе…
$518,973
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Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Откройте для себя гармонию, свет и уют, которые предлагает AMIRAL — жилой комплекс из 24 нез…
$884,303
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа в новом жилом комплексе с шикарными видами в La Nucia.Горо…
$528,220
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Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Откройте для себя гармонию, свет и благополучие, которые предлагает AMIRAL — жилой комплекс …
$882,761
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Современные просторные таунхаусы с 3, 4 спальнями и общим бассейном в Ла-Нусии, Коста Бланка…
$535,958
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Откройте для себя гармонию, свет и благополучие, которое предлагает AMIRAL — семейный жилой …
$1,03 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных в…
$531,956
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
14 квартир нового строительства с садом, бассейном и частным гаражом. Идеальное сочетание сп…
$686,570
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
В Ла Нусия, Аликанте, открывается новая возможность насладиться эксклюзивным уголком Средизе…
$537,467
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
В Ла Нусии, Аликанте, открывается новая возможность насладиться эксклюзивным уголком Средизе…
$493,545
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Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Откройте для себя гармонию, свет и благополучие, которые предлагает AMIRAL — жилой комплекс …
$917,118
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Современный дизайн и строительство деревенской застройки, где вы можете наслаждаться климато…
$443,067
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$629,613
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Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Откройте для себя гармонию, свет и благополучие, которые предлагает AMIRAL — жилой комплекс …
$900,532
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
The paired located in the small town of La Nucia. Located in a quiet urbanization, where the…
$233,221
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
$290,713
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