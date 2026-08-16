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Таунхаусы в Адехе, Испания

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22 объекта найдено
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на первой линии Дель Дюке В продаже исключительный таунхаус, расположенный в эли…
$1,41 млн
НДС
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,405
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
$204,100
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Таунхаус 4 комнаты в Miraverde, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Продаётся таунхаус в комплексе El Veril del Duque, расположенном во второй линии от океана. …
Цена по запросу
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
В продаже стильный таунхаус с продуманной планировкой, расположенный в одной из самых удобны…
$691,149
НДС
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TekceTekce
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаус в Эль-Мадроньяле – идеально подходит для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные…
$443,681
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$670,615
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый таунхаус, расположенный на первой линии пляжа Ах…
$579,264
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивый таунхаус в одном из самых престижных и востребованных районов южного Тене…
Цена по запросу
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Продается угловой таунхаус, площадью 220 м2, построенный на участке 322 м2. Таунхаус располо…
$442,023
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
$348,720
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Великолепный, полностью меблированный и отремонтированный таунхаус, для эксклюзивной продажи…
$519,430
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Уникальный таунхаус в Лос-Менорес, Адехе Предлагаем вашему вниманию особый объект недвижим…
$364,184
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
$425,695
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
$291,572
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Таунхаус 4 комнаты в Miraverde, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
$487,692
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Мы продали фантастический дом, двухквартирный, недавно отремонтированный недалеко от района …
$262,278
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Таунхаус 4 комнаты в Miraverde, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
$516,186
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Таунхаус 5 комнат в Miraverde, Испания
Таунхаус 5 комнат
Miraverde, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Таунхаус в комплексе Ocean View в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе с красивым видом. Та…
$487,692
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Таунхаус 4 комнаты в Miraverde, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус в комплексе с бассейном Oasis Fañabé, расположен в одном из самых популяр…
$767,155
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Таунхаус 3 комнаты в Адехе, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Адехе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
$493,171
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