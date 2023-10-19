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Таунхаусы в Adeje, Испания

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7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаус в комплексе El Palmeral в районе Адехе Галеон. Идеальное расположение в районе Эль …
€380,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
€575,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
€299,000
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