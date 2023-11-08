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Таунхаусы в Каталония, Испания

Таунхаус В архив
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33 объекта найдено
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cambrils, Испания
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cambrils, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Архитектура сочетает в себе простоту современного дизайна с аутентичными материалами и естес…
€645,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
  Двухквартирный дом в структуре с 70% отделкой на въезде в Les Bateries de Sant Feliu de Gu…
€430,000
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
€350,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-Брава, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, …
€477,225
Таунхаус 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Дом 184м2 с коммерческими помещениями на первом этаже в центре города Сан-Фелиу-де-Гишольс. …
€270,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Снижение цены. Старая цена 600 000. Таунхаус в районе Феналс на побережье Коста Брава…
€500,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Барселона, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Таунхаус в 400 метрах от моря в районе Диагональ Мар города Барселона. Общая площадь …
€1,13 млн
Таунхаус 4 спальни с террасой в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой
Коста-Брава, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Снижение цены. Старая цена 520 000 евро. Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Ма…
€440,000
Таунхаус 4 спальни с террасой в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой
Коста-Брава, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, …
€495,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Таунхаус в первой линии моря в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до цент…
€650,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
€531,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Г…
€700,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Таунхаус в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояни…
€660,000
Таунхаус 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€890,000
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,25 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,20 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,35 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,45 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Современный жилой комплекс таунхаусов расположен в городе Сант Поль де Мар на по…
€395,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Тейя на побережье Маресме. Расстояние до…
€670,000
Таунхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Прекрасные таунхаусы в закрытом жилом комплексе в городе Премия де Дальт на побе…
€520,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Таунхаус в районе Can Jalpi города Аренис де Мунт. Расположен в 45 км от центра Барсе…
€650,000
Таунхаус 4 спальни с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Эль-Масноу на побер…
€511,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Кальдес де Этрач на…
€630,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
€395,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Таунхаус с красивым видом в урбанизации города Плайя де Аро - Эльс Пинс, на побережье…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Прекрасный таунхаус в центре города Бланес на побережье Коста Брава. Расстояние…
€430,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Прекрасный таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра …
€545,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Брава, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Новый комплекс таунхаусов в первой линии моря в городе Льорет де Мар. Расстояние…
€750,000

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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