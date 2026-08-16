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Таунхаусы в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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10 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в самом сердце престижного Сан-Мигель-де-Салинас, этот прекрасно отремонтирова…
$230,013
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этот очаровательный дом расположен в очень тихом районе, всего в нескольких шагах от школ, с…
$226,539
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Большой дом с 7 спальнями в Сан-Мигеле . Просторный угловой двухквартирный дом площадью 400 …
$406,802
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Элегантный, полностью отремонтированный таунхаус предлагает 3 просторные спальни и 3 совреме…
$264,688
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный таунхаус в городе San Miguel de Salinas.San Miguel de Salinas - небо…
$334,038
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Красивый отремонтированный таунхаус на прекрасной урбанизации, расположенной всего вне Сан-М…
$264,688
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TekceTekce
Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа в городе San Miguel de Salinas в закрытой урбанизации Blue…
$206,896
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Если вы ищете недвижимость в Испании в тихом месте между апельсиновыми рощами и примерно в 1…
$149,651
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
$143,192
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
$149,651
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