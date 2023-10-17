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Таунхаусы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с садом, с кладовой в Las Escalericas, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с садом, с кладовой
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Уютная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Лас-Филипинас, Ориуэла Коста. Идеально по…
€235,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
€139,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
€133,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с камином в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с камином
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Если вы ищете недвижимость в Испании в тихом месте между апельсиновыми рощами и примерно в 1…
€139,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В городе Сан-Мигель-де-Салинас проживают около 8 тысяч человек, 63 % которых - иностранцы. И…
€184,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
В городе Сан-Мигель-де-Салинас проживают около 8 тысяч человек, 63 % которых - иностранцы. И…
€181,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
В городе Сан-Мигель-де-Салинас проживают около 8 тысяч человек, 63 % которых - иностранцы. И…
€168,000
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