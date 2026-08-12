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Таунхаусы в Аликанте, Испания

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Торревьеха
95
Бенидорм
4
Аликанте
12
Марина-Баха
107
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713 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$517,817
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Таунхаус 2 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этот новый таунхаус расположен в эксклюзивной зоне Гран-Алакант (Санта-Пола, Аликанте). Жили…
$380,843
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Ла Нусии, на высоком месте, откуда открываются …
$1,03 млн
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$536,527
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Таунхаус 3 комнаты в Cox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Cox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию из 44 таунхаусов с солярием, предназначенных для те…
$276,977
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ ВЕРГЕЛЬ Новый жилой комплекс из 65 современных апартаментов с 2 …
$427,628
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в самом сердце престижного Сан-Мигель-де-Салинас, этот прекрасно отремонтирова…
$230,013
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
В продаже новый двухэтажный дуплекс в закрытом жилом комплексе в спальном районе города Торр…
$352,532
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Эта вилла новой постройки находится в эксклюзивной зоне Гран Алакант (Санта Пола, Аликанте).…
$658,830
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
$348,143
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Таунхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продается уютный дом в Орихуэле Коста, районе Лас Филипинас, расположенный в спокойном и ухо…
$242,611
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$432,311
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Расположенные в очаровательном городе Долорес, эти таунхаусы предлагают отличную возможность…
$478,552
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$629,613
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Таунхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Откройте для себя идеальную возможность с этими великолепными таунхаусами в Долоресе (Аликан…
$374,493
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В оживлённом прибрежном городе Торревьеха этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 10 тау…
$577,806
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два уровня в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада…
$300,519
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В ярком прибрежном городе Торревьеха расположен этот эксклюзивный жилой комплекс из 10 таунх…
$577,806
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Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Предлагаем великолепный таунхаус с личным бассейном в городе Торревьеха, район Los Balcones.…
$342,129
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Насладитесь спокойствием и комфортом жизни в частной урбанизации с общим бассейном и садами,…
$409,363
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Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Расположенный в очаровательном городке Финистрат, этот жилой комплекс предлагает привилегиро…
$667,089
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Таунхаус 3 комнаты в Daya Nueva, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Daya Nueva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Жизнь в этом очаровательном уголке Аликанте предлагает идеальное сочетание спокойной сельско…
$345,597
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Таунхаус 4 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
$458,546
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Таунхаус в Rafal, Испания
Таунхаус
Rafal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Расположенный в очаровательном поселке Рафал, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный вы…
$310,194
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Новые квадрохаусы и таунхаусы в Долорес В этом современном жилом комплексе в Долорес пр…
$522,057
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Таунхаус в Cox, Испания
Таунхаус
Cox, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа новых таунхаусов в Коксе - 44 современных дома с удобствами Откройте для себя новый…
$258,248
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Таунхаус в Cox, Испания
Таунхаус
Cox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Новые бунгало и таунхаусы в Коксе, Аликанте Эксклюзивный жилой комплекс из 26 домов Откр…
$291,390
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Elysium — это новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в районе Cala d’O…
$624,155
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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