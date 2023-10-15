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Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Таунхаусы
Таунхаусы в Провинция Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
261
Торревьеха
64
Pilar de la Horadada
58
Марина-Баха
53
Orihuela
49
Almoradi
43
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
Rojales
18
Марина-Альта
18
Виналопо-Митха
14
l Alfas del Pi
13
Гуардамар
12
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Алаканти
10
Кальпе
10
Сан-Мигель-де-Салинас
7
el Campello
5
Бенидорм
4
Дения
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447 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
3
1
80 м²
Красивое двухэтажное бунгало, расположенное в Лос-Балконесе, в идеальном состоянии. Имеет кр…
€144,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
4
3
149 м²
2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
2
121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
79 м²
2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
170 м²
3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
4
2
75 м²
2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
80 м²
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
2
165 м²
2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
80 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Polop, Испания
2
2
74 м²
Двухквартирный дом с великолепным видом предлагает спокойствие, хорошее расположение и комфо…
€235,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
62 м²
1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
6
207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
€1,33 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
4
176 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcón de Finestrat, …
€367,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
4
94 м²
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант. Находится в жилом комплексе за…
€211,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Аликанте, Испания
3
140 м²
Новый современный таунхаус, расположенный в городе Daya Nueva. Одноэтажный таунхаус площадь…
€209,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
5
124 м²
Новый комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте, всего в 20 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан и в 15 ми…
€490,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
4
180 м²
Новый современный таунхаус в районе Balcon de Finestrat, Finestrat. Описание: спальни: 3 за…
€409,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
4
123 м²
Новое строительство 22 рядных домов с тремя этажами плюс подвал в Гуардамар дель Сегура. Это…
€289,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
3
65 м²
Новое строительство, которое расположено в двух шагах от моря, напротив пляжа Кура в Торревь…
€269,950
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
3
90 м²
2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
58 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
1
70 м²
3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
4
2
98 м²
Мы предлагаем вам это шале площадью 98 м2, где вы сможете приятно провести свободное время. …
€199,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
3
2
97 м²
О проекте: жилой дом расположен в Дайя-Нуэва, красивом городке, расположенном в самом сердце…
€265,000
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Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
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