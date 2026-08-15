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Таунхаусы в Торревьехе, Испания

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100 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Очаровательный бунгало, расположенный в тихом и красивом районе Ла Вельета в Торревьехе, явл…
$439,560
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот фантастический таунхаус с 3 спальнями, расположенный в тихом закрытом…
$283,401
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Расположенный в желаемом районе пляжа Лос Локос, в ярком городе Торревьеха, этот таунхаус пр…
$241,758
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Таунхаус 1 комната в Торревьеха, Испания
Таунхаус 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Код 20260814101723 Продажа таунхауса 40 кв.м. в Испании, город Торревьеха, Аликанте, возл…
$43,587
НДС
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Агентство
Dmd consulting
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается отдельная угловая вилла с частным бассейном, расположенная в Лос-Алтос, Орихела Ко…
$381,724
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Откройте для себя этот великолепный полностью отремонтированный таунхаус, расположенный в ти…
$422,036
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Предлагаем великолепный таунхаус в жилом комплексе Residential la Laguna с личным бассейном …
$309,766
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Продается: стильный и удобный таунхаус, идеально подходящий в качестве постоянного дома или …
$317,845
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенный в Лос-Альтосе, (рядом с Лос-Бальконес). Недвижимость построена на 166 кв.м. уг…
$391,831
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя этот очаровательный таунхаус, который имеет все необходимое для комфортной…
$264,688
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Таунхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$161,812
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Таунхаус в La Mata, Испания
Таунхаус
La Mata, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла Мата, эта эксклюзивная коллекция таунхаусов предл…
$945,572
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенный в самом сердце Торревьехи, этот уютный таунхаус с 3 спальнями и 1,5 ванными ко…
$288,845
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В оживлённом прибрежном городе Торревьеха этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 10 тау…
$577,806
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в самом сердце Торревьехи, этот уютный таунхаус с 3 спальнями и 1,5 ванными ко…
$288,845
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Просторный отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и видом на море недалеко от Ла Мата . Пр…
$406,802
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
В ярком прибрежном городе Торревьеха этот уникальный жилой комплекс предлагает 10 таунхаусов…
$635,713
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Отличное расположение и средиземноморский образ жизни Расположенный в отличном месте, всего …
$367,413
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этот отремонтированный дом расположен в известной жилой зоне Лос-Балконес — Лос-Альтос дель …
$264,688
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Предлагается в продаже дуплекс в эксклюзивном жилом комплексе Кома, расположенном в Агуас-Ну…
$404,545
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В оживлённом прибрежном городе Торревьеха этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 10 тау…
$577,806
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями и видом на бассейн в Лос-Альтос. Просторный и светлый двухквартирный …
$362,856
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Таунхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Предлагаем вам уютный бунгало на первом этаже, полностью отремонтированный и готовый к засел…
$190,714
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Таунхаус 5 комнат в Торревьеха, Испания
Таунхаус 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Представляем таунхаус в городе Торревьеха, район центра.Торревьеха – популярный испанский ку…
$306,298
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Расположенная в очаровательном городе Торревьеха, эта эксклюзивная коллекция таунхаусов пред…
$795,664
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА Готовый к продаже новый таунхаус в Лос Альтос, …
$383,691
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Таунхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Расположен в Лос-Альтосе, (рядом с Лос Бальконес). Недвижимость построена на угловом участке…
$391,831
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В оживлённом прибрежном городе Торревьеха этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 10 тау…
$577,806
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Светлый и красиво отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами идеально ра…
$287,805
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этот дуплекс с тремя спальнями и тремя ванными комнатами расположен в эксклюзивной жилой зон…
$376,805
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