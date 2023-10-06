Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Торревьеха
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Торревьеха, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
64 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Таунхаус 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Новое строительство, которое расположено в двух шагах от моря, напротив пляжа Кура в Торревь…
€269,950
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Мы предлагаем вам это шале площадью 98 м2, где вы сможете приятно провести свободное время. …
€199,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Мы с гордостью представляем вам дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, распол…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом распределен на два этажа и предлагает нам 3 спальни, 2 ванные комнаты, просторную гостин…
€194,900
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Фантастический дуплекс с видом на юго-восток в La Siesta с 2 спальнями и 2 ванными комнатами…
€132,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Стильные Таунхаусы в Удачно Расположенном Комплексе в Торревьехе, Аликанте Шикарные дома рас…
€269,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Впечатляющая вилла, расположенная на 1-й линии Калас-де-Торревьеха, к югу от Коста Бланка. Д…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
€155,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Шанс!! Таунхаус расположен в тихом районе рядом с природной зоной Лагуны Торревьехи в урбани…
€109,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
АЛИКАНТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДАРКИ , двухквартирный дом, полностью отремонтированный и с возможно…
€125,000
Таунхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Таунхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Недвижимость Аликанте предлагает вам этот отдельно стоящий дом с пятью спальнями и двумя ван…
€290,000
Таунхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Это двухквартирный дуплекс в частной урбанизации с зелеными зонами и общим бассейном. Он име…
€159,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухэтажный таунхаус в Лос Фруталес, Торревьеха . Дом распределен следующим образо…
€149,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
€199,900
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
€87,500
Таунхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается двухквартирный дом на двух этажах с видом на море в урбанизации Панорама в Торре д…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Рядный дом в урбанизации "Фаусто" с общим бассейном в Агуас-Нуэвас, Торревьеха (Аликанте). П…
€150,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе ТорревьехаНовый современный …
€289,900
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Готовый к продаже новый таунхаус в Лос Альтос,…
€330,000
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Готовый к продаже новый таунхаус в Лос Альтос,…
€330,000
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Готовый к продаже новый таунхаус в Лос Альтос,…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
€129,921
Realting.com
Перейти