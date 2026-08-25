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Таунхаусы в Бадахосе, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Medina de las Torres, Испания
Таунхаус 5 комнат
Medina de las Torres, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Очаровательный семейный таунхаус в одном из самых эксклюзивных комплексов Аталая — всего в н…
$754 515
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
House on the ground floor with a roof, a great opportunity to buy a house with great potenti…
$183 323
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Beautiful house in the historical center of Estepona, surrounded by all the necessary servic…
$265 764
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
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Параметры недвижимости в Бадахосе, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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