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Таунхаусы в Бадахос, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Referencia: 538 Прекрасный таунхаус в Сьерра Кортина (Финестрат)! Рядом с Бенидормом, очень…
€229,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Прекрасный таунхаус с панорамным видом на море, долину и сад. Дом имеет привлекательный и оч…
€572,000
Таунхаус 4 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Сердце Коста-дель-Соль - Михас-Коста всемирно известно своим прекрасным микроклиматом, впеча…
€1,24 млн
Таунхаус 4 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 349 м²
Эксклюзивный роскошный таунхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Альте Гуадальмина…
€750,000

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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