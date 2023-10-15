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Таунхаусы в Orihuela, Испания
Таунхаус
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49 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
79 м²
2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
4
2
75 м²
2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
80 м²
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
70 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Orihuela, Испания
3
2
90 м²
Продается двухэтажный дом в привилегированном комплексе Лас Рамблас. Он имеет 3 спальни, 2 в…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
138 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
98 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
3
1
91 м²
3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€179,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
3
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Вильямартине, Коста-Бланка Шикарные …
€294,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
93 м²
2
Предлагаем Вам трехэтажный таунхаус в Ориуэла Коста. Общая площадь постройки составляет 93 м…
€148,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с tech
Mil Palmeras, Испания
3
2
126 м²
Предлагаем вам прекрасный дом всего в 150 метрах от пляжа в Торре-де-ла-Орадада. Он распреде…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
La Zenia, Испания
2
2
85 м²
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
€155,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
4
2
178 м²
Продается двухквартирный дом на трех этажах с подвалом и общим бассейном в Residencial Costa…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
3
2
107 м²
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
3
2
107 м²
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
3
2
107 м²
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
3
1
89 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Вилламартин, всего в 950 метрах от знаменитого торговог…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с садом
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
96 м²
Продается двухквартирный дом 97 м2 с большим участком с въездом для машины и возможностью по…
€198,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
La Zenia, Испания
3
2
122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Orihuela, Испания
3
1
65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
€135,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Orihuela, Испания
3
1
72 м²
Продается двухквартирный дом на двух улицах на одном этаже с участком 350 м2 и дом 72 м2 с 3…
€209,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
159 м²
2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
€675,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Dehesa de Campoamor, Испания
3
1
95 м²
Таунхаус с 3 спальнями всего в 150 метрах от пляжа и в Агуамарина Кабо Роиг (Ориуэла Коста) …
€164,000
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Таунхаус 3 спальни с садом, с тренажерным залом, с общественным бассейном
Mil Palmeras, Испания
3
2
87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
€327,655
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
La Zenia, Испания
2
1
54 м²
Дуплекс с 2 спальнями в Лас Чисмосас перед общим бассейном. Таунхаус с 2 спальнями и верандо…
€65,000
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