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Таунхаусы в Ориуэле, Испания

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89 объектов найдено
Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
В самом сердце Вильямартина продаётся прекрасно отреставрированный таунхаус на две семьи, ко…
$306,957
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Таунхаус 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе Villamartin в Ориуэла Коста.Площадь таунхауса в два э…
$250,185
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TekceTekce
Таунхаус 5 комнат в Ориуэла, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
$767,962
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Таунхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этот великолепный, полностью отремонтированный таунхаус с 2 спальнями и 1,5 ванными комнатам…
$233,233
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Откройте для себя этот великолепный триплекс с тремя спальнями в востребованной зоне Ла Зени…
$323,113
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Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс в Ориуэла Коста Привилегированное расположение в самом се…
$374,108
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Таунхаус 4 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Представляем вам таунхаус в городе Ориуэла в урбанизации закрытого типа Vistabella Golf.Вилл…
$340,179
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Таунхаус 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Представляем элегантные таунхаусы новостройки, созданные для тех, кто ценит комфорт, стиль и…
$408,442
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенный в очаровательном районе Вистабелла, этот комплекс из 11 сдвоенных домов предла…
$467,020
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Таунхаус с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, так же есть дополнительная комната, которую мож…
$250,299
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Таунхаус 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Представляем элегантные таунхаусы новой постройки для тех, кто ценит комфорт, стиль и светлы…
$340,179
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус в городе Ориуэла Коста. Дуплекс имеет 2 спальни, два санузла, гостиная, …
$259,400
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Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Недавно отремонтированный таунхаус с 3 спальнями в Лос-Альтос . Полностью отремонтированный …
$330,452
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Представляем этот прекрасно отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными, расположен…
$317,424
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Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
2 slaapkamer begane grond woning in Mil Palmeras
$276,704
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В ВИСТАБЕЛЛЕ Новый жилой комплекс из бунгало-апартаментов современного ди…
$360,297
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Таунхаус 4 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
$284,430
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Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
$250,331
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс в Ориуэла Коста Привилегированное расположение в самом с…
$339,161
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот уютный таунхаус на две семьи с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, иде…
$271,915
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Таунхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этот прекрасно оформленный дом на 2 спальни и 2 ванные комнаты (дуплекс) в урбанизации Сан Х…
$273,053
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Сдвоенные виллы на двух этажах с 3 спальнями, 2 ванными комнатами (1 из них мастер-сьюит), ч…
$404,751
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Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Смежный дом с 4 спальнями с видом на море в Кампоаморе. Просторный двухквартирный дом с четы…
$928,936
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этот прекрасно оформленный таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными находится в спокойном сообщест…
$266,227
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Таунхаус 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Это живописный курортный район…
$271,915
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Расположенный в прекрасной зоне Ориуэла Коста, этот жилой комплекс предлагает 13 таунхаусов,…
$392,066
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Таунхаус 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
$373,173
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Таунхаус 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Представляем вам элегантные таунхаусы нового строительства, идеально подходящие для тех, кто…
$340,179
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Расположенный в прекрасной зоне Ориуэла Коста, этот жилой комплекс предлагает 13 таунхаусов,…
$390,913
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