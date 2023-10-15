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Таунхаусы в Orihuela, Испания

Таунхаус В архив
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49 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается двухэтажный дом в привилегированном комплексе Лас Рамблас. Он имеет 3 спальни, 2 в…
€210,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€179,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Вильямартине, Коста-Бланка Шикарные …
€294,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам трехэтажный таунхаус в Ориуэла Коста. Общая площадь постройки составляет 93 м…
€148,800
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с tech в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с tech
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Предлагаем вам прекрасный дом всего в 150 метрах от пляжа в Торре-де-ла-Орадада. Он распреде…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в La Zenia, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
€155,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Продается двухквартирный дом на трех этажах с подвалом и общим бассейном в Residencial Costa…
€250,000
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
€270,000
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
€270,000
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Вилламартин, всего в 950 метрах от знаменитого торговог…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с садом в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с садом
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается двухквартирный дом 97 м2 с большим участком с въездом для машины и возможностью по…
€198,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
€219,800
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продается двухквартирный дом на двух улицах на одном этаже с участком 350 м2 и дом 72 м2 с 3…
€209,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
€675,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Таунхаус с 3 спальнями всего в 150 метрах от пляжа и в Агуамарина Кабо Роиг (Ориуэла Коста) …
€164,000
Таунхаус 3 спальни с садом, с тренажерным залом, с общественным бассейном в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с тренажерным залом, с общественным бассейном
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
€327,655
Таунхаус 2 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в La Zenia, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Дуплекс с 2 спальнями в Лас Чисмосас перед общим бассейном. Таунхаус с 2 спальнями и верандо…
€65,000
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