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Таунхаусы в Эстепоне, Испания

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38 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Красивый современный таунхаус с большим садом и частной террасой на крыше с потрясающим пано…
$892,416
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Потрясающие новые современные таунхаусы с видом на море, расположенные на Новой Золотой Миле…
$451,983
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Фантастический угловой таунхаус с полностью оборудованной кухней, большими террасами, частны…
$682,369
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,20 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на мор…
$581,912
НДС
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Жить прямо у моря в Эстепоне — это не просто выбор недвижимости, а решение о качестве жизни.…
$4,01 млн
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Таунхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Таунхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Дома в средиземноморском стиле с общим бассейном в Эстепоне, Испания Эстепона, расположенная…
$855,825
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Готовые к заселению таунхаусы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, с бассейнами, спа, тренажерным за…
$553,799
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Таунхаус в Эстепоне на первой береговой линии с прямым выходом к морю Эстепона – один из сам…
$4,06 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
!!! Новинка на рынке!!! Красивый четырехэтажный таунхаус с тремя большими комнатами, располо…
$765,237
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Завидно расположенный элитный отремонтированный таунхаус класса люкс Безупречно представленн…
$864,791
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Таунхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в престижном прибрежном комплексе Bahía Azul в западной части Эстепоны, этот т…
$574,593
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Таунхаус с 3 спальнями включает веранду и солярий с беседкой, частный сад и подвал, а также …
$370,891
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Эстепона, Малага~750 м от пляжа Рада Дуплекс/таунхаус площадью 120 м², имеет 3 спальни, гост…
$406,679
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Таунхаус 4 комнаты в Bel Air, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в престижной урбанизации Вильяс-де-лос-Харалильос в Эль-Параисо, этот впечатля…
$893,811
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Таунхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный таунхаус с видом на море и горы недалеко от Atalaya Golf! Этот уникальный и …
$393,509
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в Канселада  (Эстепона) с потрясающим солярием на крыше, откуда …
$414,812
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Таунхаус 4 комнаты в Bel Air, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальная возможность для реновации – просторный таунхаус с тремя спальнями рядом с пляжем,…
$532,804
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Таунхаус с видом на море, расположенный в районе Costalita, в 100 метрах от пляжа. Дом имеет…
$649,508
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Frontline Estepona 50 state-of-the-art townhouses with 2, 3, 4 or 5 bedrooms, sizes from 319…
$2,50 млн
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Новые современные таунхаусы, расположенные в районе Канселада на Новой Золотой Миле. Комплек…
$395,050
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Таунхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Таунхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Перед вами возможность стать владельцем одного из лучших таунхаусов в новостройке «Остров». …
$2,66 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Bel Air, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Элегантный таунхаус с 3 спальнями и собственным садом в закрытом комплексе — в нескольких ша…
$695,315
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Таунхаус 4 комнаты в Bel Air, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Зайдите в свое прибрежное святилище в самом сердце Эль-Саламильо, где роскошная жизнь встреч…
$1,45 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Bel Air, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Красивый таунхаус с южной ориентацией в эксклюзивном охраняемом жилом комплексе с круглосуто…
$1,27 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 137 м²
New Development: Prices from € 340,000 to € 340,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$336,871
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в роскошный жилой эпитомизированный в этом изысканном 3-х двухкомнатном, 2-…
$713,888
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