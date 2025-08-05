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Таунхаусы в Mutxamel, Испания

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7 объектов найдено
Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 223 м²
Односемейный таунхаус с 3 спальнями, распределенными на 4 этажах Построенная площадь: 193,20…
$495,574
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
Односемейный таунхаус с 3 спальнями, распределенными на 4 этажах Построенная площадь: 193,20…
$425,114
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
Односемейный таунхаус с 3 спальнями, распределенными на 4 этажах Построенная площадь: 193,20…
$438,031
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TekceTekce
Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
Односемейный таунхаус с 3 спальнями, распределенными на 4 этажах Построенная площадь: 193,20…
$441,555
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
Односемейный таунхаус с 3 спальнями, распределенными на 4 этажах Построенная площадь: 193,20…
$434,508
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Новые двухквартирные дома, расположенные в живописном парке Рио, Мучамель. Эти красивые дома…
$266,192
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 211 м²
Односемейный таунхаус с 3 спальнями, распределенными на 4 этажах Построенная площадь: 193,20…
$446,252
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