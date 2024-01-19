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Таунхаусы в Андалусии, Испания

Таунхаус В архив
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71 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Новые Роскошные Таунхаусы с 3 Спальнями в Калаонде, Михас Прекрасный комплекс расположен в н…
€980,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями в Идеальном Месте в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в ко…
€620,000
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Таунхаус 5 комнат у моря в Pulpi, Испания
Таунхаус 5 комнат у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Pi…
€355,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с южной ориентацией и садом в Ла Кала де Михас Малага Таунхаусы на продажу в Михас…
€477,000
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Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Новые виллы с энергоэффективным дизайном и частными бассейнами в Михасе Этот комплекс состои…
€525,000
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Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Комплексе с Бассейном и Садом Рядом с Полем Для Гольфа в Сан-Роке, Кадис Таунхау…
€471,000
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Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€950,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€390,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Роскошные Таунхаусы в Эксклюзивном Стиле в Благоустроенном Комплексе в Михасе Роскошные таун…
€585,000
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Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€450,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€340,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы с 3 спальнями в Эстепоне Рядом с Полем для Гольфа Проект таунхаусов расположен ря…
€389,000
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Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
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Таунхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
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Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Функциональные Таунхаусы с 3 и 4 Спальнями в Михас-Коста Дома находятся рядом с полем для го…
€634,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Функциональные Таунхаусы с 3 и 4 Спальнями в Михас-Коста Дома находятся рядом с полем для го…
€675,000
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Таунхаус 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
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Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
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Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Просторные Дома с 3-мя Спальнями в Комплексе Рядом с Морем в Велес-Малага Стильные дома расп…
€359,000
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Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€645,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные Энергоэффективные Таунхаусы в Востребованном Районе Марбельи Муниципалитет Марбе…
€702,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
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Таунхаус 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в La Herradura, Испания
Таунхаус 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
La Herradura, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дома с Индивидуальными Бассейном и Садом в Альмуньекар, Ла-Эррадура Ла-Эррадура является час…
€650,000
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Таунхаус 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Таунхаус 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные Средиземноморские Дома с 2 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии Стильные до…
€265,000
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Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€435,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€341,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Малага, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Новые Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Малаге, Коста-дель-Соль Комплекс расположен в Малаге, Анд…
€403,000
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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