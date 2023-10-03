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Таунхаусы с видом на море в Испании
Almoradi
42
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32
Бах-Виналопо
26
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25
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160 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
5
3
158 м²
2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
142 м²
2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
80 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
62 м²
1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
3
90 м²
2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
58 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
1
70 м²
3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
70 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
138 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
98 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
131 м²
2
Роскошные Таунхаусы в Эксклюзивном Стиле в Благоустроенном Комплексе в Михасе Роскошные таун…
€585,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
4
2
124 м²
3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
162 м²
3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
5
3
110 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
4
2
95 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
3
2
84 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
5
3
141 м²
2
Функциональные Таунхаусы с 3 и 4 Спальнями в Михас-Коста Дома находятся рядом с полем для го…
€631,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
2
139 м²
2
Функциональные Таунхаусы с 3 и 4 Спальнями в Михас-Коста Дома находятся рядом с полем для го…
€565,000
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Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
5
3
212 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
150 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
4
3
149 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
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