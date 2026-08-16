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Таунхаусы в Гуардамаре, Испания

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12 объектов найдено
Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$535,987
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой ко…
$535,987
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Таунхаус 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Откройте для себя этот очаровательный бунгало на первом этаже, которое покорит вас с первого…
$183,921
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенные в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, эти таунхаусы предлагают идеаль…
$529,290
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Таунхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Дома с 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура, Аликанте Гуардамар-дель-Сегура…
$527,899
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современный таунхаус в охраняемой зоне с цитрусовыми садами и солеными озерами, этот красивы…
$529,290
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Откройте для себя эти впечатляющие новые таунхаусы, расположенные в привилегированном месте …
$586,012
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Таунхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Представляем вам эту впечатляющую квартиру на первом этаже, расположенную в одном из самых п…
$288,961
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
$467,795
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продажа 22 домов на трех этажах плюс подвал (от 37,50 м2 до 66,70 м2) в Гуардамар-дель-Сегур…
$300,380
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
$316,529
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
$286,340
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