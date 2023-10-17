Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Гуардамар
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Гуардамар, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
12 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с chicken furniture, с condition в Гуардамар, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с chicken furniture, с condition
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Таунхаус на одном этаже, расположенный в Торревьехе. Дом состоит из 2 спален, 1 ванной комна…
€88,000
Таунхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
€289,000
Таунхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
€434,500
Таунхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
€289,000
Таунхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
€434,500
Таунхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
€289,000
Таунхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
€434,500
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
€434,500
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
€289,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Airport less than 1 hour drive в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Airport less than 1 hour drive
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продажа 22 домов на трех этажах плюс подвал (от 37,50 м2 до 66,70 м2) в Гуардамар-дель-Сегур…
€279,000
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
€294,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …
€289,675
Realting.com
Перейти