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Таунхаусы с террасой в Испании

Торревьеха
61
Марбелья
39
Бенидорм
3
Аликанте
4
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171 объект найдено
Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
$316,529
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
$347,120
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями в Гран-Алакант рядом с аэропортом и пляжем. Дуплекс в современ…
$230,654
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Таунхаус в la Font den Carros, Испания
Таунхаус
la Font den Carros, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
$108,448
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в Канселада  (Эстепона) с потрясающим солярием на крыше, откуда …
$414,812
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Новые таунхаусы, расположенные в Лос Балконес, Торревьеха. На первом этаже таунхауса находи…
$241,755
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
This fabulous home is sold fully furnished and perfectly prepared to move into. With thr…
$822,116
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MENINA GROUP
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается двухквартирный дом на двух этажах с видом на море в урбанизации Панорама в Торре д…
$118,429
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
New Development: Prices from € 390,000 to € 390,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$390,385
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Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эта недвижимость расположена в урбанизации с общим бассейном и садом, расположенным в тихом …
$323,820
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
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Таунхаус в Bel Air, Испания
Таунхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Таунхаус с 3 спальнями включает веранду и солярий с беседкой, частный сад и подвал, а также …
$370,891
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Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
$204,966
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Мы предлагаем вам это шале площадью 98 м2, где вы сможете приятно провести свободное время. …
$215,811
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Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$1,36 млн
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
$348,283
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
$396,048
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается двухквартирный дом с 3 спальнями, большим частным садом, парковочным местом и соля…
$166,770
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Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Откройте для себя Castalla View: роскошь, комфорт и несравненное место. Дизайн домов, расп…
$259,596
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
$213,642
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Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$943,494
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Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$172,432
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   461 500 гаста & евро;   530 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$457,253
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Гран Алакант. Двухуровневый таунхаус (дуплекс) с видом на море расп…
$332,183
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новые жилые виллы и таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада. …
$225,984
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаусы с 3 спальнями Этот частный комплекс красивых таунхаусов с 3 спальнями комбинирует …
$217,975
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Параметры недвижимости в Испании

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