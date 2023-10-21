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Таунхаусы в el Campello, Испания

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5 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
€2,25 млн
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в el Campello, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Тихий, спокойный район города Кампейо, Вента Лануса. Угловой таунхаус с зеленым ухоженным уч…
€239,000
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