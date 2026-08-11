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Таунхаусы в el Campello, Испания

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12 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$624,155
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Elysium — это новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в районе Cala d’O…
$624,155
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте для себя…
$610,921
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$785,973
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Таунхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Представляем новый современный таунхаус на первой линии моря в пригороде Аликанте, в городе …
$625,311
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте …
$614,140
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$658,830
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Расположенный в привилегированном районе Эль-Кампельо, этот эксклюзивный комплекс из 14 таун…
$619,234
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Расположенный в очаровательном городке Эль-Кампельо, этот эксклюзивный комплекс из четырех с…
$771,448
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Расположенный в привилегированном районе Эль-Кампельо, этот эксклюзивный комплекс из 14 таун…
$623,847
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
$2,42 млн
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Тихий, спокойный район города Кампейо, Вента Лануса. Угловой таунхаус с зеленым ухоженным уч…
$259,190
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