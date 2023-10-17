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Таунхаусы в Torre Pacheco, Испания

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32 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные Дома с Бассейном в Торре-Пачеко, Мурсия Дома в современном стиле расположены в Тор…
€264,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€240,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Дома с Гаражами в Торре-Пачеко, Пилар-де-ла-Орадада. Современные дома в Торре-Пачеко располо…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Современные Дома по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Современные дома в сти…
€215,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Жилой комплекс, состоящий из двухквартирных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, с совр…
€289,950
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
€279,950
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€249,950
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€225,000
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€199,000
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€235,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€290,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€269,950
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€319,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€269,950
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€319,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€290,500
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€235,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€225,000
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€249,950
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€199,000
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€269,950
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€319,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€290,500
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
€235,500
Таунхаус 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€225,000
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€249,950
Таунхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€199,000
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