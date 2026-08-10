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Таунхаусы в Лос-Алькасарес, Испания

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43 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной част…
$531,687
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и тихой час…
$549,025
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной зоне…
$537,467
Оставить заявку
Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями, видом на море и гаражом. Великолепный таунхаус всего в нескольких ме…
$367,389
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Жилой комплекс типов Quad, расположенный в окрестностях Serena Golf в Лос-Алькасаресе. Проек…
$540,821
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе — обжитой и спокойной зоне …
$913,115
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
$832,206
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Серена Голф, в Лос-Алькасарес, спокойной и развитой …
$542,090
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Эксклюзивное новое жилье в Лос-Алькасаресе – современный дизайн и максимальный комфорт на Ко…
$464,649
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Расположенный в очаровательном городке Лос-Алькасарес, этот жилой комплекс предлагает уникал…
$1,60 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и тихой зон…
$537,467
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$537,467
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Узнайте свою виллу мечты рядом с морем в этом прекрасном уголке Средиземного моря! Погрузите…
$1,61 млн
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый жилой комплекс вилл и таунхаусов в Серена Гольф, Лос…
$601,819
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Таунхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этот современный проект сочетает актуальные архитектурные линии с тёплой средиземноморской а…
$539,778
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новые таунхаусы на первой линии гольф-клуба La Serena в Лос-Алькасарес Премиальное …
$437,268
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Таунхаус 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Откройте для себя виллу вашей мечты у моря в этом прекрасном уголке побережья Средиземного м…
$2,18 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$774,414
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Откройте для себя вашу виллу мечты у моря в этом красивом уголке Средиземноморья! Погрузитес…
$1,27 млн
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, этот таунхаус предлагает идеал…
$449,723
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый жилой комплекс вилл и таунхаусов в Серена Гольф,…
$601,819
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе — спокойной и обжитой …
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос Алькасарес, в обжитой и спокойной …
$507,415
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и тихой час…
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной зоне…
$728,181
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Серена Гольф в Лос-Алькасаресе, спокойной и обжитой …
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$525,908
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