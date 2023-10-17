Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Los Alcazares
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Los Alcazares, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Просторные Дома со Стильным Дизайном Рядом с Пляжем в Лос-Алькасарес Стильные дома расположе…
€327,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Недавно построенный роскошный жилой комплекс с…
€320,000
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный жилой комплекс из 4 таунхаусов в Лос Алька…
€320,000
Таунхаус 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС~ ~ Эти просторные, хорошо спроектированные виллы постро…
€210,000
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный жилой комплекс из 4 таунхаусов в Лос Алька…
€320,000
Таунхаус 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС~ ~ Эти просторные, хорошо спроектированные виллы постро…
€210,000
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный жилой комплекс из 4 таунхаусов в Лос Алька…
€320,000
Таунхаус 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС~ ~ Эти просторные, хорошо спроектированные виллы постро…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€320,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТАУНХАУСЕ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Эти просторные и хорошо спроектированные виллы пост…
€199,900
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Дома с 3 спальнями и 2 ванными ком…
€250,000
Realting.com
Перейти