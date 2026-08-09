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Таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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89 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Современные таунхаусы и дуплексы нового строительства расположены в тихом районе Пилар де ла…
$420,843
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Evo Villas — это современный жилой комплекс в Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), всего в нескол…
$438,023
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Расположенный в очаровательной Торре де ла Орадада, это эксклюзивное предложение недвижимост…
$567,343
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TekceTekce
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые таунхаусы и угловые таунхаусы в Пилар де ла Орадада Современная жизнь в сердце Коста …
$366,134
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые таунхаусы и угловые таунхаусы в Пилар де ла Орадада Современная жизнь в сердце Ко…
$365,324
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Современный пляжный таунхаус с частным бассейном, террасой на крыше и видом на море рядом с …
$445,193
НДС
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Таунхаус в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Ваш оазис у моря! Новый триплекс с большим частным садом в Riomar XIII (Миль Пальмерас)Ищете…
$359,531
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Расположенный в эксклюзивной зоне Торре де ла Орадада, этот жилой комплекс предлагает уникал…
$530,327
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Таунхаусы новой постройки расположены в Пилар де ла О…
$484,983
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$409,248
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Всего в нескольких минутах от города Аликанте, в Пилар-де-ла-Орадада, расположены два соврем…
$483,531
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Таунхаус 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Потрясающий таунхаус с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенный н…
$474,350
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом компл…
$420,957
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два уровня в районе Пилар-де-ла-Орадада. Пилар-де-ла-Орадада – тихий…
$318,448
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Evo Villas — это современный жилой комплекс в Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), всего в нескол…
$450,538
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в местечке Пилар де ла Орадала, на прекрасн…
$352,580
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс в городе Пилар-де-ла-Орадада на прекрасной Коста-Бланке. В…
$346,891
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Очаровательный полностью меблированный таунхаус, готовый к ключу, с большой террасой, открыт…
$344,316
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в городе Пилар де ла Орадада, на прекрасном…
$358,268
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в очаровательной коммуне Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предлагает э…
$403,598
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Таунхаусы новой постройки расположены в Пилар де ла О…
$409,022
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Таунхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
В красивом районе Аликанте, а именно в Пилар де ла Ордада, представлены впечатляющие новостр…
$359,406
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Новые жилые комплексы в 200 метрах от пляжа Лас Хигерикас Современные дома в Торре-де-ла-Ор…
$529,954
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Таунхаусы новой постройки расположены в Пилар де …
$406,918
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Расположенный в очаровательной коммуне Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предлагает э…
$478,552
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новостроек в городе Пилар-де-ла-Орадада на прекрасном побережье …
$352,580
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эта безупречная собственность предлагает три просторные спальни и две элегантные, современны…
$301,496
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два уровня в районе Пилар-де-ла-Орадада.Дом, площадью 84,86 кв. м., …
$294,670
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенные в очаровательной местности Пилар-де-ла-Орадада, эти таунхаусы предлагают идеал…
$443,958
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$351,707
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