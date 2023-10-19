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Испания
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Pilar de la Horadada
Таунхаусы
Таунхаусы в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
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58 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3
2
70 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€335,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2
2
62 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
114 м²
2/2
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
€244,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
93 м²
Новый жилой дом, расположенный в 400 метрах от Плайя-де-лас-Игерикас. Жилой комплекс состоит…
€388,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
103 м²
Thai IV - это жилой комплекс, состоящий всего из 4 таунхаусов с 3 спальнями и 2 ванными комн…
€284,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
146 м²
Двухуровневый таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в самом центре Пил…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Pilar de la Horadada, Испания
2
1
99 м²
Современная резиденция, состоящая из двухквартирных домов с 2 и 3 спальнями, идеально подход…
€229,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кладовой
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
220 м²
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
€365,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
74 м²
УГЛОВОЙ ДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Недавно построенный…
€224,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с садом, рядом с магазинами
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
74 м²
КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Оригинальный недавно постро…
€217,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
€244,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
93 м²
2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
€254,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
95 м²
2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
€269,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
€242,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
74 м²
НОВЫЕ ПОЛУОСОБЕННЫЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ В PILAR DE LA HORADADA !!!~ ~ Одноэ…
€269,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый комплекс в Пилар-де-ла-Орадада состо…
€269,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
90 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс предлагает вам 26 тау…
€247,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
220 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новостройка эксклюзивного жилого комплекса современ…
€365,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
126 м²
НОВЫЙ УГЛОВОЙ ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс с эксклюзивными таунхау…
€329,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
127 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Эти потрясающие просторные виллы были тщательно спро…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
111 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Красивый жилой комплекс из 7 новых таунхаусов в Пил…
€249,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
90 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс предлагает вам 26 тау…
€229,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
111 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый элитный комплекс из 10 таунхаусов в Пилар де …
€241,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
116 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Эти потрясающие просторные виллы были тщательно спро…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый комплекс в Пилар-де-ла-Орадада состо…
€269,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
127 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Эти потрясающие просторные виллы были тщательно спро…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
116 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Эти потрясающие просторные виллы были тщательно спро…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
3
111 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новый элитный комплекс из 10 таунхаусов в Пилар де …
€241,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
111 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Красивый жилой комплекс из 7 новых таунхаусов в Пил…
€249,500
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