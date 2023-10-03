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Таунхаусы возле озера в Испании

Almoradi
42
Torre Pacheco
32
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
San Pedro del Pinatar
24
San Javier
18
Виналопо-Митха
14
Los Alcazares
12
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
€890,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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