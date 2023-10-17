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Таунхаусы в Rojales, Испания

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18 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Готовые Средиземноморские Дома с 2 Спальнями в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Дома в средиземно…
€180,000
Таунхаус 2 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 2 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Красивый двухэтажный таунхауз в красивой закрытой урбанизации Альбамар, в средиземноморском …
€160,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
€492,500
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
€339,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
€299,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
€339,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
€299,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
€339,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
€299,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Ro…
€320,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый двухэтажный таунхаус площадью 110,35 м2 от застройщика в городе Rojal…
€324,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Ro…
€282,900
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый двухэтажный таунхаус площадью 120 м2 от застройщика в городе Rojales …
€295,900
Таунхаус 4 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в Rojales, Испания
Таунхаус 4 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Бунгало с 3 спальнями Torre Golf Homes - это новый комплекс из 32 объектов недвижимости в Бе…
€245,900
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с полем для гольфа
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
€354,900
Таунхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
3 спальни новые таунхаусы с бассейном в Ло Марабу. Жилой комплекс в одном из самых красивых …
€228,900
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Уютный таунхаус в Лос Монтесинос. Таунхаус в Лос Монтесинос. 4 спальни и 2 ванные комнаты, о…
€133,900
Таунхаус 3 спальни с Spalni в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€266,000
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