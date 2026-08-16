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Таунхаусы в Рохалесе, Испания

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20 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Представляем новый двухэтажный таунхаус площадью 134,20 м2 от застройщика в городе Rojales ж…
$473,780
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый двухэтажный таунхаус площадью 120 м2 от застройщика в городе Rojales …
$461,801
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Таунхаус в Рохалес, Испания
Таунхаус
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Рохалес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$457,680
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Таунхаус 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Прекрасный дом с 2 этажами и солярием расположен на участке с частным бассейном и общим басс…
$334,038
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус с тремя спальнями в Ciudad Quesada. Двухэтажный односемейный дом, дуплекс…
$392,986
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продается современный таунхаус Ciudad Quesada. Площадь постройки составляет 83 м2. Дуплекс и…
$323,636
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Таунхаус в Рохалес, Испания
Таунхаус
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
ТАУНХАУСЫ В РОХАЛЕСЕ Новые современные жилые таунхаусы и виллы в Рохалесе. Таунхау…
$454,050
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Таунхаус 5 комнат в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 5 комнат
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Вилла в Ciudad Quesada расположена на большом частном участке площадью 921 м2, что сразу соз…
$837,986
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Таунхаус 3 комнаты в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новые дома в Рохалесе – современный дизайн и средиземноморский комфорт. Откройте для себя но…
$413,676
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Таунхаус 3 комнаты в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новые дома в Рохалесе – современный дизайн и комфорт в средиземноморском стиле. Откройте для…
$444,884
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Таунхаус 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Предлагается современный таунхаус, расположенный в Рохалесе, одном из самых востребованных ж…
$218,454
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Представляем новый двухэтажный таунхаус площадью 167 м2 от застройщика в городе Rojales жило…
$411,364
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Современный просторный таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, готовый к за…
$366,439
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Стильные таунхаусы с 3 спальнями и собственными бассейнами в Рохалесе, Аликанте Эти современ…
$444,124
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Современные таунхаусы в стиле Ибицы с 3 спальнями в Рохалесе Эти таунхаусы расположены в Рох…
$455,237
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Таунхаус в Рохалес, Испания
Таунхаус
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
ТАУНХАУСЫ В РОХАЛЕСЕ Новые современные жилые таунхаусы и виллы в Рохалесе. Таунхаусы имеют…
$454,050
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Таунхаус 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Откройте для себя этот великолепный бунгало в два уровня с солярием, расположенный на частно…
$334,038
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Таунхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
$382,096
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Таунхаус в Рохалес, Испания
Таунхаус
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
$273,361
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