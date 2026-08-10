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Таунхаусы в Барселоне, Испания

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Castelldefels
3
Таунхаус Удалить
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9 объектов найдено
Таунхаус в Матаро, Испания
Таунхаус
Матаро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Эксклюзивность, простор и природа сливаются воедино в этом великолепном доме, расположенном …
$657,556
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Таунхаус с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Об…
$871,433
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Таунхаус в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$854,005
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Таунхаус в Ареньс-де Мунт, Испания
Таунхаус
Ареньс-де Мунт, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Великолепный полностью отремонтированный таунхаус, расположенный в самой престижной урбаниза…
$923,719
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Таунхаус в Барселона, Испания
Таунхаус
Барселона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Таунхаус в 400 метрах от моря в районе Диагональ Мар города Барселона. Общая площадь 273 м.к…
$1,31 млн
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 150…
$801,719
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Таунхаус в районе Люминетес города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$935,338
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Таунхаус в урбанизации Лебантина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 289 …
$958,577
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Таунхаус в Премия-де-Дальт, Испания
Таунхаус
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Таунхаусы в закрытом жилом комплексе из 4 домов в городе Премия де Дальт на побережье Маресм…
$917,910
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Параметры недвижимости в Барселоне, Испания

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