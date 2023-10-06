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Таунхаусы в Malaga, Испания

Марбелья
6
Estepona
4
Таунхаус В архив
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51 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы с 3 спальнями в Эстепоне Рядом с Полем для Гольфа Проект таунхаусов расположен ря…
€389,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Стильные Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Кампанильяс Стильные дома расположены в Кампанильясе, …
€270,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Просторные Дома с 3-мя Спальнями в Комплексе Рядом с Морем в Велес-Малага Стильные дома расп…
€359,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные Энергоэффективные Таунхаусы в Востребованном Районе Марбельи Муниципалитет Марбе…
€689,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€418,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€323,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Новые Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Малаге, Коста-дель-Соль Комплекс расположен в Малаге, Анд…
€403,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€725,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€475,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,30 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,10 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Mijas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Закрытый жилой комплекс, состоящий из 80 таунхаусов с 3 и 4 спальнями, с современным, функци…
€680,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Mijas, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Mijas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Закрытый жилой комплекс, состоящий из 80 таунхаусов с 3 и 4 спальнями, с современным, функци…
€739,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
Mijas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Закрытый жилой комплекс, состоящий из 80 таунхаусов с 3 и 4 спальнями, с современным, функци…
€570,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с оборудованной кухней в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с оборудованной кухней
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Откройте для себя этот фантастический таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Алохе, …
€1,20 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
€625,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
€1,99 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances в Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в Канселада  (Эстепона) с потрясающим солярием на крыше, от…
€382,500

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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