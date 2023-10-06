ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Malaga
Таунхаусы
Таунхаусы в Malaga, Испания
Марбелья
6
Estepona
4
Таунхаус
Очистить
51 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
3
99 м²
2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
4
2
124 м²
3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
162 м²
3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
4
3
151 м²
3
Таунхаусы с 3 спальнями в Эстепоне Рядом с Полем для Гольфа Проект таунхаусов расположен ря…
€389,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
5
3
110 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
4
2
95 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
3
2
84 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
5
3
212 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
150 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
4
2
92 м²
2/2
Стильные Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Кампанильяс Стильные дома расположены в Кампанильясе, …
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
124 м²
2/2
Просторные Дома с 3-мя Спальнями в Комплексе Рядом с Морем в Велес-Малага Стильные дома расп…
€359,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
4
3
149 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
3
2
139 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
130 м²
2
Современные Энергоэффективные Таунхаусы в Востребованном Районе Марбельи Муниципалитет Марбе…
€689,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
4
677 м²
4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
5
3
163 м²
2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€418,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
4
3
121 м²
2
Новые Современные Таунхаусы с Захватывающими Видами в Манильве Этот совершенно новый жилой п…
€323,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
162 м²
3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Малага, Испания
4
3
124 м²
2/2
Новые Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Малаге, Коста-дель-Соль Комплекс расположен в Малаге, Анд…
€403,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
4
2
263 м²
3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€725,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
3
2
154 м²
3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€475,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
5
3
178 м²
4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
175 м²
4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Mijas, Испания
3
2
169 м²
Закрытый жилой комплекс, состоящий из 80 таунхаусов с 3 и 4 спальнями, с современным, функци…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Mijas, Испания
4
3
171 м²
Закрытый жилой комплекс, состоящий из 80 таунхаусов с 3 и 4 спальнями, с современным, функци…
€739,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
Mijas, Испания
3
2
170 м²
Закрытый жилой комплекс, состоящий из 80 таунхаусов с 3 и 4 спальнями, с современным, функци…
€570,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с оборудованной кухней
Марбелья, Испания
3
3
240 м²
Откройте для себя этот фантастический таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Алохе, …
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances
Марбелья, Испания
3
2
142 м²
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
€625,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
4
3
217 м²
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
€1,99 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances
Benahavis, Испания
3
3
157 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в Канселада (Эстепона) с потрясающим солярием на крыше, от…
€382,500
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Malaga, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL