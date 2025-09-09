Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе

Отдельная вилла в тихом жилом районе в Михасе с видом на горы

Шикарная вилла расположена в Михасе, Малага, в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Район характеризуется солнечным климатом, прекрасными песчаными пляжами, красивой природой, хорошо развитой транспортной сетью, полями для гольфа и растущим интересом к рынку недвижимости. Эти особенности принесли Михасу популярность среди иностранных инвесторов.

Отдельная вилла в Михасе расположена в популярном жилом районе Буэнависта, недалеко от шоссе А-7. Вилла находится в 4 км от пляжа, в 4,5 км от центра города Михас-Пуэбло, в 9 км от центра города Фуэнхирола, в 18 км от аэропорта Малага-Коста-дель-Соль и в 35 км от Марбельи.

Вилла в Михасе, Малага, построена на земельном участке площадью 700 м², на котором есть открытый бассейн и красивый сад. Вилла спроектирована с террасами, с которых открывается панорамный вид на горы.

Энергоэффективная вилла оборудована материалами высочайшего качества, включая систему кондиционирования, обеспечивающую горячую воду как для отопления, так и для бытового использования. Трехэтажная вилла имеет открытую планировку, органично объединяющую жилые помещения с внешними зонами. Кухня виллы оборудована качественной бытовой техникой.

AGP-00786