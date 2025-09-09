  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе

Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе

Михас, Испания
от
$1,52 млн
;
16
Оставить заявку
ID: 27913
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Отдельная вилла в тихом жилом районе в Михасе с видом на горы

Шикарная вилла расположена в Михасе, Малага, в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Район характеризуется солнечным климатом, прекрасными песчаными пляжами, красивой природой, хорошо развитой транспортной сетью, полями для гольфа и растущим интересом к рынку недвижимости. Эти особенности принесли Михасу популярность среди иностранных инвесторов.

Отдельная вилла в Михасе расположена в популярном жилом районе Буэнависта, недалеко от шоссе А-7. Вилла находится в 4 км от пляжа, в 4,5 км от центра города Михас-Пуэбло, в 9 км от центра города Фуэнхирола, в 18 км от аэропорта Малага-Коста-дель-Соль и в 35 км от Марбельи.

Вилла в Михасе, Малага, построена на земельном участке площадью 700 м², на котором есть открытый бассейн и красивый сад. Вилла спроектирована с террасами, с которых открывается панорамный вид на горы.

Энергоэффективная вилла оборудована материалами высочайшего качества, включая систему кондиционирования, обеспечивающую горячую воду как для отопления, так и для бытового использования. Трехэтажная вилла имеет открытую планировку, органично объединяющую жилые помещения с внешними зонами. Кухня виллы оборудована качественной бытовой техникой.


AGP-00786

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Finestrat, Испания
от
$1,35 млн
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$9,08 млн
Вилла Просторные Виллы в Стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$10,95 млн
Вилла
Finestrat, Испания
от
$655,152
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$5,71 млн
Вы просматриваете
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Михас, Испания
от
$1,52 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Показать все Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла
Orihuela, Испания
от
$573,310
Год сдачи 2017
Просторная вилла с бассейном, подвалом и солярием в Вильямартине, Аликанте Вильямартин — район на юге Коста-Бланки в провинции Аликанте, известный своими гольф-полями, средиземноморскими пляжами и спокойной атмосферой. Здесь сочетаются уютные жилые улицы, оживленные площади, множество рестор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Показать все Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Finestrat, Испания
от
$1,35 млн
Год сдачи 2027
Отдельные виллы с 4 спальнями, частными бассейнами и подземной парковкой в Финестрате Элегантные современные виллы расположены в живописном городке Финестрат – жемчужине провинции Аликанте на испанском побережье Коста-Бланка. Финестрат славится своим потрясающим сочетанием безмятежных пляжей…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Показать все Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Velez Malaga, Испания
от
$456,765
Год сдачи 2028
Виллы с видом на море и просторными террасами в престижном районе Малаги Лагос — живописная прибрежная деревушка на востоке Велес-Малаги, между Эль-Морче и Мескитильей. Это место сохранило настоящий андалузский дух: белые дома, спокойная набережная и сторожевая башня XVII века Торре-де-Лагос…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации