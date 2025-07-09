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Grupo WAME Real Estate

17 King Edwards Road, 2nd Floor College House, HA4 7AE RUISLIP, London, United Kingdom
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.investments-dubai.net
Об агентстве

О нашей компании

Мы предлагаем только недвижимость вне плана - новые строительные проекты и новые строительные объекты для продажи. Кроме того, мы предлагаем недвижимость только от крупнейших застройщиков региона, чтобы обеспечить реализацию проектов через столицу Эмирата.

Недвижимость вне плана в Дубае не просто представляет собой простую инвестицию; это ключ к будущему неизмеримых возможностей. Когда вы решите купить недвижимость вне плана, вы инвестируете непосредственно в недвижимость, которая в настоящее время находится в стадии планирования или строительства.

Этот тип инвестиций значительно дешевле и предлагает огромные потенциальные доходы. Платежные планы, как правило, очень гибкие и часто требуют только небольших первоначальных инвестиций в размере 5-10% от покупной цены. Застройщики недвижимости предлагают привлекательный план оплаты и часто включают пакет мебели. Когда строительный проект, например, плоский блок, завершен, цена квартиры обычно до трех раз дороже, чем когда недвижимость все еще строится. Когда такое имущество продается, вы получаете значительную прибыль соответственно.

Немного о нашей истории...

Мы являемся немецкоязычным агентством недвижимости и работаем на южном побережье Андалусии в течение 25 лет, успешно предоставляя все виды недвижимости клиентам со всей Европы и за рубежом.

При всем нашем многолетнем опыте мы продолжаем поддерживать наших клиентов в покупке, продаже и аренде недвижимости на Коста-дель-Соль и в Дубае. С нашими надежными и профессиональными сотрудниками и партнерами мы предлагаем комплексный сервис.

Это означает, что мы заранее консультируем вас по вашему выбору, чтобы вы нашли наилучшее возможное имущество, которое соответствует вашим потребностям или является основной инвестицией, и мы позаботимся обо всех необходимых документах, банковском счете, визе или даже создании бизнес-компании для покупки, сопровождаем вас во время покупки до назначения нотариуса и помогаем организовать финансирование желаемого имущества.

При желании мы будем рады порекомендовать юристов, которые проконсультируют и поддержат вас по всем юридическим вопросам. (Обработка покупок, уплата налогов и сборов за продажу, переоборудование или регистрацию электроэнергии, воды и администрирования).

Мы будем рады спланировать вашу экскурсионную поездку в Дубай с размещением в отеле и трансфером из аэропорта. Мы подберем вас из отеля для осмотра достопримечательностей и покажем вам лучшие места в этом захватывающем пустынном городе.

Вам не нужно ни о чем беспокоиться, мы ответственны за это.

Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами и познакомиться с вами - увидимся в Дубае!

Услуги

Мы поддержим вас на сайте на английском языке, заберем вас из отеля для просмотра, покажем вам лучшие новые строительные проекты в самых востребованных районах и позаботимся обо всем, что необходимо для обработки вашей покупки, до покупки, во время и после покупки.

Наши компетентные сотрудники и партнеры проконсультируют вас по всем вопросам, чтобы вы могли сделать наилучшие инвестиции.

Процесс покупки - Финансирование - Визы - После покупки - Формирование компании - Арендное обслуживание

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 18:27
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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