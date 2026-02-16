  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Программы иммиграции
  4. ВНЖ в Испании на 3 года

ВНЖ в Испании на 3 года

Испания Испания
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$5,093
;
ВНЖ в Испании на 3 года
ВНЖ
Оставить заявку

О программе иммиграции

✔️ ВНЖ в Испании на 3 года под ключ (в практике нет отказов!):

- без права на работу

- с правом на работу в качестве ИП

- с возможностью дальнейшей подачи на ПМЖ

🎈 Без подтверждения места работы и доходов!

🎈 Есть возможность получить услугу удаленно!

📝 Минимум документов:

  • загранпаспорт

  • диплом об образовании (среднее специальное или высшее)

  • выписка по счету из любого банка с любыми суммами оборота

  • справка о несудимости

💳 Стоимость услуги:

  • 1 заявитель - 4290 евро

  • 2 заявителя - 6630 евро

  • дети - 1950 евро

  • удаленное оформление: 1 заявитель - 6240 евро

❓ Как получить услугу:

  • напишите Ваш вопрос и оставьте контакт для ватсапп (не звоним!) для первичного определения Вашей ситуации

  • прямая онлайн консультация с исполнителем услуги в Испании, полное информирование о всех аспектах с учетом Ваших конкретных условий и дальнейших планов

  • Ваше решение о покупке услуги, заключение договора и оплата (два этапа)

  • подготовка и подача документов под ключ, полное сопровождение

  • 🔔 Вы - резидент Испании на 3 года с правом продления и возможностью получения в дальнейшем ПМЖ (при соблюдении определенных условий)

Ждем Ваших обращений!

Маргарита Денисова, брокер по зарубежной недвижимости VRC

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$5,093
Вы просматриваете
ВНЖ в Испании на 3 года
Испания Испания
от
$5,093
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку иммиграционному консультанту
Спасибо! Ваша заявка принята
Назад Оставить заявку
Другие программы иммиграции
ВНЖ
ВНЖ Испании
ВНЖ Испании
Испания Испания
от
$5,500
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Оставить заявку
ВНЖ
ВНЖ Испании для Цифровых кочевников
ВНЖ Испании для Цифровых кочевников
Испания Испания
от
$5,500
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Оставить заявку
ВНЖ
ВНЖ Испании за инвестиции
ВНЖ Испании за инвестиции
Испания Испания
от
$550,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Оставить заявку