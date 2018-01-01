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ВНЖ Испании за инвестиции

Испания Испания
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
€500,000
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ВНЖ Испании за инвестиции
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе

Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения искусства мирового класса. Кроме того, теплый климат Испании, оживленные фестивали и гостеприимная атмосфера делают ее привлекательным местом для путешественников со всего мира. Согласно новому индексу, Испания теперь обладает самым мощным паспортом в мире, опередив Сингапур, который занимал первое место в мире. Испанский - это глобальный язык, который переживает значительный и устойчивый рост. Он входит в пятерку ведущих языков мира по количеству носителей, количеству стран, где он имеет официальный статус, и географический охват. 

Вид на жительство инвестора в Испании выдается гражданам стран, не входящих в ЕС, которые вкладывают значительные инвестиции в Испанию, такие как покупка недвижимости, инвестирование в компанию или создание возможностей трудоустройства.

Вид на жительство в Испании - это готовое решение для тех кто хочет получить: 

  • Легальную возможность долгосрочного пребывания в Испании 
  • Получение вида на жительство в Европе для всей семьи 
  • Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения 
  • Будьте гибкими и сохраняйте вид на жительство в Европе без пребывания в Испании 
  • Возможность получения постоянного вида на жительство в Европе
  • Возможность получения паспорта Испании 

Подробности программы :

  • Вид на жительство действителен в течение 3 лет и может быть продлен 
  • Возможность заниматься предпринимательской деятельностью 
  • Нет необходимости проживать в стране 6 и более месяцев для сохранения ВНЖ

Виды инвестиций: 

  • Инвестиции в недвижимость (жилую, коммерческую) Не менее 500 000 евро. 
    • Оставьте заявку, и наши консультанты подготовят ваш личный портфель активов в сфере недвижимости с решениями по управлению "под ключ" и гарантированным пассивным доходом.
  • Инвестиции в акции компании или депозит в испанском банке Не менее 1 000 000 евро
    • Оставьте заявку, и наши консультанты предложат готовое решение для вашего бизнеса 
  • Инвестиции в государственный долг Испании не менее 2 000 000 евро
    • Оставьте заявку, и наши консультанты предложат индивидуальную стратегию 
  • Инвестиции в стартап 
    • Инвестируйте в новый бизнес, который создаст возможности трудоустройства для граждан Испании, внесет вклад в инновации в области науки или техники и окажет значительное социально-экономическое воздействие.
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
€500,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения 

Испания, Австрия, Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швейцария
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Оставьте заявку, и наши консультанты подготовят для вас портфолио объектов недвижимости "под ключ" с решениями по управлению недвижимости для личного проживания
500000.00 EUR
Коммерческая недвижимость Коммерческая недвижимость
Оставьте заявку, и наши консультанты подготовят ваш личный портфель активов в сфере недвижимости с решениями по управлению "под ключ" и гарантированным пассивным доходом.
500000.00 EUR
Дополнительные расходы
Для каждого члена семьи заявителя (супруга/супруги и ребенка) 5000.00 EUR
Требования к заявителю
  • Резидент "третьих стран";
  • Отсутствие судимости
  • Возможность предоставить банковскую справку и подтвердить достаточность средств 
  • Медицинская страховка 
  • Отсутствие опасных заболеваний
Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (Резидентства)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 14 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Получение визы D и сдача биометрических данных
от 14 дней
Покупка недвижимости, которая идеально соответствует вашим потребностям или Осуществление инвестиций в соответствии со стратегией
от 10 дней
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 10 дней
Подано заявление на получение вида на жительство
от 5 дней
Обработка заявления на получение ВНЖ
от 14 дней
Получение пластиковой карточки вида на жительство
от 14 дней
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ВНЖ Испании за инвестиции
Испания Испания
от
€500,000
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