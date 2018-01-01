ВНЖ Испании за инвестиции

О программе
Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения искусства мирового класса. Кроме того, теплый климат Испании, оживленные фестивали и гостеприимная атмосфера делают ее привлекательным местом для путешественников со всего мира. Согласно новому индексу, Испания теперь обладает самым мощным паспортом в мире, опередив Сингапур, который занимал первое место в мире. Испанский - это глобальный язык, который переживает значительный и устойчивый рост. Он входит в пятерку ведущих языков мира по количеству носителей, количеству стран, где он имеет официальный статус, и географический охват.
Вид на жительство инвестора в Испании выдается гражданам стран, не входящих в ЕС, которые вкладывают значительные инвестиции в Испанию, такие как покупка недвижимости, инвестирование в компанию или создание возможностей трудоустройства.
Вид на жительство в Испании - это готовое решение для тех кто хочет получить:
- Легальную возможность долгосрочного пребывания в Испании
- Получение вида на жительство в Европе для всей семьи
- Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения
- Будьте гибкими и сохраняйте вид на жительство в Европе без пребывания в Испании
- Возможность получения постоянного вида на жительство в Европе
- Возможность получения паспорта Испании
Подробности программы :
- Вид на жительство действителен в течение 3 лет и может быть продлен
- Возможность заниматься предпринимательской деятельностью
- Нет необходимости проживать в стране 6 и более месяцев для сохранения ВНЖ
Виды инвестиций:
- Инвестиции в недвижимость (жилую, коммерческую) Не менее 500 000 евро.
- Оставьте заявку, и наши консультанты подготовят ваш личный портфель активов в сфере недвижимости с решениями по управлению "под ключ" и гарантированным пассивным доходом.
- Инвестиции в акции компании или депозит в испанском банке Не менее 1 000 000 евро
- Оставьте заявку, и наши консультанты предложат готовое решение для вашего бизнеса
- Инвестиции в государственный долг Испании не менее 2 000 000 евро
- Оставьте заявку, и наши консультанты предложат индивидуальную стратегию
- Инвестиции в стартап
- Инвестируйте в новый бизнес, который создаст возможности трудоустройства для граждан Испании, внесет вклад в инновации в области науки или техники и окажет значительное социально-экономическое воздействие.
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения
Испания, Австрия, Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швейцария