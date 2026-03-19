Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага

Velez Malaga, Испания
$747,172
ID: 36590
Дата обновления: 13.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    La Axarquia
  • Город
    Velez Malaga

Характеристики объекта

  • Год сдачи
    2028

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Виллы с видом на море и просторными террасами в престижном районе Малаги

Лагос — живописная прибрежная деревушка на востоке Велес-Малаги, между Эль-Морче и Мескитильей. Это место сохранило настоящий андалузский дух: белые дома, спокойная набережная и сторожевая башня XVII века Торре-де-Лагос, возвышающаяся над морем. Пляж Плайя-де-Лагос славится золотистым песком и спокойной водой — он идеально подходит для купания, паддл-серфинга и отдыха на солнце. Благодаря мягкому климату и умиротворяющей атмосфере, Лагос — отличное место для тех, кто ищет тишину и аутентичность у Средиземного моря.

Виллы на продажу в Малаге расположены всего в 1 км от пляжа, в 15 км от центра Велес-Малаги, в 44 км от центра Малаги и в 57 км от международного аэропорта Малаги.

Проект расположен в действительно привилегированном месте — на природном возвышении с панорамным видом на море. Уединенное, зеленое окружение сочетается с удобной транспортной доступностью. Всего за 3 минуты можно доехать до Эль-Морче, а за 15 минут — до Торрокса или Торре-дель-Мар. Это идеальный баланс между спокойствием и близостью к инфраструктуре.

Комплекс включает 45 двухквартирных вилл, каждая из которых ориентирована на юго-восток, юг или юго-запад — для максимального солнечного света и великолепных видов. Проект спроектирован с заботой об окружающей среде, архитектура органично вписывается в природный ландшафт.

Каждая вилла включает 3 спальни, просторные террасы для наслаждения климатом, частную парковку и доступ к общим зонам с бассейном. Озеленение и благоустройство создают ощущение уюта и уединения. Этот проект — прекрасная возможность для жизни или инвестиций в уникальном месте с морским видом, экологичным дизайном и высоким качеством жизни.


AGP-00985

Benahavis, Испания
от
$9,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Даймонд — это название двух последних потрясающих объектов недвижимости. Виллы расположены на четырех уровнях, на них имеется 6 спален. Просторная терраса, где можно подышать морским воздухом, прекрасный вид на море и поле для гольфа. Виды являются идеальным местом для семейных и общественны…
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Benalmadena, Испания
от
$1,84 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Шикарная вилла с видом на море в престижном районе Бенальмадены Продаваемая вилла расположена в прибрежном районе Бенальмадены. Бенальмадена находится в южной части региона Андалусия, на побережье Коста-дель-Соль. Вилла расположена на вершине холма, откуда открываются непревзойденные виды. Б…
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Михас, Испания
от
$1,60 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Отдельная вилла в тихом жилом районе в Михасе с видом на горы Шикарная вилла расположена в Михасе, Малага, в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Район характеризуется солнечным климатом, прекрасными песчаными пляжами, красивой природой, хорошо развитой транспортной сетью, полями для гольфа и …
Актуальные новости в Испании
