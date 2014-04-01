Decart Property Investments

Об агентстве

DECART FAMILY OFFICE & CONCIERGE — частная независимая организация, оказывающая услуги иностранным инвесторам по управлению их семейным имуществом и другими активами на территории Испании. Все услуги семейного офиса направлены на сохранение и приумножение имущества семьи путем грамотного распоряжения ее активами.

Одним из ключевых направлений деятельности компании является создание эксклюзивного OFF-MARKET каталога коммерческой недвижимости в двух ключевых городах Испании: Барселоне и Мадриде. Мы открываем иностранным инвесторам доступ к уникальным объектам: от премиального стрит-ритейла в самых востребованных локациях и люксовых отелей до эксклюзивной элитной жилой недвижимости. Более 300 локальных компаний-партнёров ежедневно предоставляют нам прямой доступ к лучшим объектам рынка.

FAMILY OFFICE – как личный врач, без которого не обойтись, если хочешь быть здоров. Он видит всю финансовую картину семьи целиком и управляет ее активами в комплексе: все финансовые, юридические и налоговые вопросы решаются в пределах одной компании. Всегда профессионально, эффективно и сугубо конфиденциально.