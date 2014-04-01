  1. Realting.com
Decart Property Investments

Испания, Барселона
Агентство недвижимости
2011
1 год 7 месяцев
English, Русский, Español
decartproperty.com
Об агентстве

DECART FAMILY OFFICE & CONCIERGE — частная независимая организация, оказывающая услуги иностранным инвесторам по управлению их семейным имуществом и другими активами на территории Испании. Все услуги семейного офиса направлены на сохранение и приумножение имущества семьи путем грамотного распоряжения ее активами.

   Одним из ключевых направлений деятельности компании является создание эксклюзивного OFF-MARKET каталога коммерческой недвижимости в двух ключевых городах Испании: Барселоне и Мадриде. Мы открываем иностранным инвесторам доступ к уникальным объектам: от премиального стрит-ритейла в самых востребованных локациях и люксовых отелей до эксклюзивной элитной жилой недвижимости. Более 300 локальных компаний-партнёров ежедневно предоставляют нам прямой доступ к лучшим объектам рынка.

FAMILY OFFICE – как личный врач, без которого не обойтись, если хочешь быть здоров. Он видит всю финансовую картину семьи целиком и управляет ее активами в комплексе: все финансовые, юридические и налоговые вопросы решаются в пределах одной компании. Всегда профессионально, эффективно и сугубо конфиденциально.

Услуги
  • Финансовое, налоговое и юридическое и планирование в области управления семейным капиталом. Аудит.
  • Индивидуальный подбор недвижимости, проектов девелопмента, банковских и страховых услуг.
  • Сопровождение сделок купли-продажи коммерческой и элитной недвижимости
  • Управление рисками при приобретении и владении имуществом на территории Испании и других стран ЕС.
  • Разграничение личных и бизнес-активов. Наследственное планирование.
  • Создание юридических структур для грамотного управления инвестиционным портфелем;
  • Покупка и содержание яхт, частных самолетов, предметов искусства, антиквариата и иных активов на территории Испании и других стран ЕС 
  • содействие в осуществлении семейных бизнес-проектов;
  • поддержание здоровья членов семьи
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 580 м² в Испания
Коммерческое помещение 580 м²
Испания
Площадь 580 м²
Уникальное предложение для инвесторов: семиэтажное здание в оживленном и туристически привле…
$7,69 млн
Магазин 137 м² в Испания
Магазин 137 м²
Испания
Площадь 137 м²
В продаже угловое помещение с арендатором в центре Мадрида.Объект имеет стратегическое распо…
$6,60 млн
Магазин 250 м² в Испания
Магазин 250 м²
Испания
Площадь 250 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в "Золотом Квадрате" Барселоны - части центра…
$1,54 млн
Коммерческое помещение 4 720 м² в Испания
Коммерческое помещение 4 720 м²
Испания
Площадь 4 720 м²
Отель 3* на Канарских островах.Окружение:отель расположен в самом центре Santa Cruz de Tener…
$17,74 млн
Andrei Gorokhov
Andrei Gorokhov
252 объекта
Andres Karachun
Andres Karachun
