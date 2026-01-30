  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе

Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе

Михас, Испания
от
$350,642
;
23
ID: 34020
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса

Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и отличное расположение рядом с пляжами, полями для гольфа и ключевыми достопримечательностями Коста-дель-Соль. Михас предлагает живописную красоту и мягкий средиземноморский климат, что обеспечивает высокий уровень качества жизни. Этот район идеально подходит для различных типов покупателей – от тех, кто ищет жилье для отдыха, до инвесторов, заинтересованных в аренде, и семей, которые хотят найти комфортное постоянное место проживания.

Проект расположен рядом с гольф-клубом Calanova, менее чем в 5 минутах езды от привилегированного сообщества Ла-Кала-де-Михас и его нетронутых песчаных пляжей, предлагая уникальный и эксклюзивный образ жизни для любителей гольфа. Всего в 2 км находится широкий спектр повседневных услуг и удобств: уличные рынки, супермаркеты, медицинские центры, хозяйственные магазины, аптеки, а также образовательные, культурные и спортивные центры. Близость и удобный доступ к главной автомагистрали А-7 облегчают любую поездку. Комплекс находится в 11 км от соседнего города Фуэнхирола, в 19 км от центра белоснежного Михас-Пуэбло, в 22 км от Марбельи, в 30 км от Пуэрто-Бануса и в 33 км от международного аэропорта Малаги.

Жилой комплекс обособленного типа предлагает современные резиденции, которые идеально подходят для тех, кто ценит безопасность и спокойствие. Этот проект — это не просто дом, а целый образ жизни. Он дает возможность насладиться уединением в просторных садовых зонах и воспользоваться общим бассейном, который подходит как для взрослых, так и для детей. Общественные зоны комплекса способствуют улучшению самочувствия: тренажерный зал и клуб для жителей обеспечивают комфортные условия для активного времяпрепровождения и общения. Все пространства спроектированы так, чтобы поддерживать вашу активность и создавать атмосферу для социальных встреч, при этом оставаясь в пределах уюта и безопасности вашего сообщества.

Эти дома в Михасе, Малага, спроектированы с акцентом на максимальный комфорт и благополучие жителей. Благодаря просторным открытым зонам, высококачественным материалам и функциональному современному дизайну, каждое жилье становится уникальным домом для вас и вашей семьи. Все объекты идеально сбалансированы, сочетая внутреннее и внешнее пространство. Просторные террасы предлагают возможность расслабиться и насладиться открытым видом на поле для гольфа или живописную природу. Каждый уголок этих апартаментов был тщательно продуман для оптимального использования естественного освещения. Просторные интерьеры с большими окнами создают светлую и гостеприимную атмосферу, наполняя дома теплом и уютом.


AGP-00939

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
