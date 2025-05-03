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GestaliHome

Испания, Аликанте
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
4 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Español, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
www.gestalihome.com
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Об агентстве

Чтобы расширить спектр предоставляемых услуг, компания Gestali создала управление, специализирующееся на сделках с недвижимостью: центральный офис GestaliHome в Аликанте предлагает идеальное знание испанского рынка. Gestali — это аудиторская фирма компании Fiseco Group с 30-летним опытом ведения бухгалтерского и налогового учета в Аликанте, Валенсии и Гандии. Чтобы гарантировать качественное и безопасное инвестирование, GestaliHome работает исключительно на рынке новостроек. GestaliHome предлагает наиболее полный ассортимент недвижимости благодаря личному контакту с основными агентами таких регионов как Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-Калида и Коста-де-Альмерия. GestaliHome — это идеальный партнер, который поможет выгодно инвестировать в недвижимость под испанским солнцем!

Услуги

Идентификационный номер иностранца (NIE) и свидетельство о регистрации гражданина ЕС (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión). Дубликаты сертификатов в случае смены адреса регистрации, утери или кражи оригиналов. Регистрация в муниципалитете (Падрон). Регистрация в качестве страхователя-работодателя. Регистрация в налоговом управлении (Hacienda). Оформление страховки. Справка о трудовом стаже (Vida laboral). Получение водительского удостоверения и его последующее продление (по желанию). Регистрация транспортного средства в Испании.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:17
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 318 объектов
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Квартира 3 спальни
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$425,277
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Alejandro Gömez Huertas
665 объектов
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Наша компания Alicante-house осуществляет свою деятельность по продаже и аренде недвижимости в провинции Аликанте (Коста-Бланка) и прилегающих городах уже более трех лет.  Итак, Вы решили сменить шумный мегаполис на тихий городок на Средиземноморском побережье или задумались о покупке дач…
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PRO Silver
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