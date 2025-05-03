Об агентстве

Чтобы расширить спектр предоставляемых услуг, компания Gestali создала управление, специализирующееся на сделках с недвижимостью: центральный офис GestaliHome в Аликанте предлагает идеальное знание испанского рынка. Gestali — это аудиторская фирма компании Fiseco Group с 30-летним опытом ведения бухгалтерского и налогового учета в Аликанте, Валенсии и Гандии. Чтобы гарантировать качественное и безопасное инвестирование, GestaliHome работает исключительно на рынке новостроек. GestaliHome предлагает наиболее полный ассортимент недвижимости благодаря личному контакту с основными агентами таких регионов как Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-Калида и Коста-де-Альмерия. GestaliHome — это идеальный партнер, который поможет выгодно инвестировать в недвижимость под испанским солнцем!