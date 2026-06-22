Об агентстве

Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.