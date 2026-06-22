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Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста.
Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость.
Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
Noah & Partners Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на том, чтобы помогать нашим клиентам покупать и продавать свои дома. Наш главный офис расположен рядом с пляжем Ла Мата (Торревьеха), поэтому мы являемся специалистами по прибрежной недвижимости. Кроме того, наша близо…
В поисках дома на Тенерифе? Мы сможем воплотить вашу мечту в жизнь! Ищете элитную недвижимость, виллу, небольшой дом или квартиру? У нас есть для вас вариант!
Хотите переехать на Тенерифе или уже наслаждаетесь жизнью на острове? Приехали по работе или вам просто захотелось перемен? Мы буд…
Наша компания Nivaria Isla Tur предоставляет вам отличную возможность приобрести недвижимость в Испании!
Мы предложим вам хорошую базу данных наиболее актуальных объектов недвижимости в Испании, среди которых виллы, дома, земельные участки, квартиры, коттеджи, студии, пентхаусы, таунха…
Inftour Spain SL - молодая и динамично развивающаяся компания с большим опытом работы в сфере недвижимости и строительства. Мы специализируемся на предоставлении максимально эффективного обслуживания клиентов:
- Продажа и аренда недвижимости.
- Юридическое сопровождение сделок.
- Строит…
Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-…