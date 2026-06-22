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Bennecke

Испания, Торревьеха
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
6 лет 2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.bennecke.com/
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Об агентстве
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
Квартиры
Смотреть все 788 объектов
Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном городе Мутчамель, этот жилой комплекс предлагает разнообразны…
$500,896
Квартира 3 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 3 спальни
Benijofar
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городке Бенихофар, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$401,061
Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этот современный пентхаус (2022 года) отличается безупречным состоянием и функциональностью.…
$440,197
Квартира 3 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 3 спальни
Benijofar
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном городке Бенихофар, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$378,137
Дома
Смотреть все 545 объектов
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенные в очаровательном городе Сан-Хавьер, эти эксклюзивные отдельно стоящие шале пре…
$578,037
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Кумбре-дель-Соль, эта вилла предлагает уникальный опыт жиз…
$2,50 млн
Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Расположенная в престижном районе Ориуэла Коста, эта эксклюзивная коллекция из 12 отдельных …
$477,857
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Расположенные в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, эти отдельные дома пре…
$1,02 млн
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Жилая недвижимость 10 Земельные участки 5
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