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Жильё в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
301
San Pedro del Pinatar
292
Torre Pacheco
265
Картахена
125
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1 363 объекта найдено
Дом 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar.Сан-Педро-дель-Пинатар – ж…
$483,764
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Дом 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar. Сан-Педро-дель-Пинатар – …
$451,892
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$79,264
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
$440,905
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 10 m2.New Build.There is communal pool, air-con…
$178,478
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 1 или 3 спальнями и общим бассейном на побережье в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия…
$340,855
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
$211,837
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Квартира 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Предлагаем новую квартиру на третьем этаже в закрытой урбанизации La Llana Towers в Сан-Педр…
$308,780
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Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс красивых современных…
$471,727
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Дом 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar. San Pedro del Pinatar - о…
$396,197
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - EGS116596 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ков…
$320,001
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
$335,880
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Квартира 3 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
$281,109
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Откройте для себя новую концепцию роскоши и комфорта в нашем жилом комплексе в Ла-Манге, рай…
$616,739
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Дом 4 комнаты в Мурсия, Испания
Дом 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл…
$527,650
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ Новые виллы в Рольдане, Торре Пачеко. Современные виллы, построенные…
$258,722
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает независимые виллы с современным и функциональным…
$476,431
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Квартира 2 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 2 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА МАНГА Новый жилой комплекс расположен в уникальном и особенном м…
$218,324
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Сдвоенные виллы недалеко от пляжа в Лос-Ньетос, Мурсия. Современные сдвоенные виллы с 3 спал…
$373,818
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Квартира 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс апартаментов Лос Альказарес Санта-Росалия (Мурсия). Состоит из квартир с 3 спальням…
$424,906
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Квартира 3 комнаты в Картахена, Испания
Квартира 3 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый современный жилой комплекс апартаментов и пен…
$358,780
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Дом 4 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самос…
$261,087
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Дом 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛЬСИКАС, МУРСИЯ Новый жилой комплекс состоит из 6 одноуровневы…
$343,823
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самос…
$230,002
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В РОЛДАНЕ Новый жилой комплекс закрытого типа с бунгало, расположенный в Ролд…
$241,095
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Дом 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛЬСИКАС, МУРСИЯ Новый жилой комплекс состоит из 5 одноуровнев…
$343,823
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА МАНГА Новый жилой комплекс расположен в уникальном и особенном м…
$256,936
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Представляем вашему вниманию комплекс Residencial de Obra Nueva в Лос-Алькасаресе - элегантн…
$363,129
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Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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