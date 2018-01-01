ВНЖ Испании для Цифровых кочевников

О программе

Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения искусства мирового класса. Кроме того, теплый климат Испании, оживленные фестивали и гостеприимная атмосфера делают ее привлекательным местом для путешественников со всего мира. Согласно новому индексу, Испания теперь обладает самым мощным паспортом в мире, опередив Сингапур, который занимал первое место в мире. Испанский - это глобальный язык, который переживает значительный и устойчивый рост. Он входит в пятерку ведущих языков мира по количеству носителей, количеству стран, где он имеет официальный статус, и географический охват.

Этот вид на жительство предназначен для любого иностранца, планирующего проживать в Испании в качестве постоянного резидента, удаленно работающего в компании или у работодателя (или являющимся самозанятым), юридическое лицо которого расположенного за пределами Испании, и использующего исключительно компьютерные или телекоммуникационные системы(работающий удаленно)

Если заявитель работает не по найму, он/она также может работать в компании, расположенной в Испании, при условии, что процент этой работы не превышает 20% от общего объема его/ее профессиональной деятельности.

Вид на жительство в Испании - это готовое решение для физических лиц, которые хотят получить:

Легальную возможность долгосрочного пребывания в Испании

Получение вида на жительство в Европе для всей семьи

Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения

Возможность получения постоянного вида на жительство в Европе

Возможность получения паспорта Испании

Подробности программы :