ВНЖ Испании для Цифровых кочевников

Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения искусства мирового класса. Кроме того, теплый климат Испании, оживленные фестивали и гостеприимная атмосфера делают ее привлекательным местом для путешественников со всего мира. Согласно новому индексу, Испания теперь обладает самым мощным паспортом в мире, опередив Сингапур, который занимал первое место в мире. Испанский - это глобальный язык, который переживает значительный и устойчивый рост. Он входит в пятерку ведущих языков мира по количеству носителей, количеству стран, где он имеет официальный статус, и географический охват.
Этот вид на жительство предназначен для любого иностранца, планирующего проживать в Испании в качестве постоянного резидента, удаленно работающего в компании или у работодателя (или являющимся самозанятым), юридическое лицо которого расположенного за пределами Испании, и использующего исключительно компьютерные или телекоммуникационные системы(работающий удаленно)
Если заявитель работает не по найму, он/она также может работать в компании, расположенной в Испании, при условии, что процент этой работы не превышает 20% от общего объема его/ее профессиональной деятельности.
Вид на жительство в Испании - это готовое решение для физических лиц, которые хотят получить:
Подробности программы :
Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения
|Для каждого члена семьи заявителя (супруга/супруги и ребенка)
|5000.00 EUR
Вместе с основным заявителем могут подать заявление супруг(а) и несовершеннолетние дети