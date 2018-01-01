  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Программы иммиграции
  4. ВНЖ Испании для Цифровых кочевников

ВНЖ Испании для Цифровых кочевников

Испания Испания
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
€5,000
;
ВНЖ Испании для Цифровых кочевников
ВНЖ
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Преимущества Преимущества
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе

Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения искусства мирового класса. Кроме того, теплый климат Испании, оживленные фестивали и гостеприимная атмосфера делают ее привлекательным местом для путешественников со всего мира. Согласно новому индексу, Испания теперь обладает самым мощным паспортом в мире, опередив Сингапур, который занимал первое место в мире. Испанский - это глобальный язык, который переживает значительный и устойчивый рост. Он входит в пятерку ведущих языков мира по количеству носителей, количеству стран, где он имеет официальный статус, и географический охват. 

Этот вид на жительство предназначен для любого иностранца, планирующего проживать в Испании в качестве постоянного резидента, удаленно работающего в компании или у работодателя (или являющимся самозанятым), юридическое лицо которого расположенного за пределами Испании, и использующего исключительно компьютерные или телекоммуникационные системы(работающий удаленно) 

Если заявитель работает не по найму, он/она также может работать в компании, расположенной в Испании, при условии, что процент этой работы не превышает 20% от общего объема его/ее профессиональной деятельности.

Вид на жительство в Испании - это готовое решение для физических лиц, которые хотят получить: 

  • Легальную возможность долгосрочного пребывания в Испании 
  • Получение вида на жительство в Европе для всей семьи 
  • Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения 
  • Возможность получения постоянного вида на жительство в Европе
  • Возможность получения паспорта Испании 

Подробности программы :

  • Вид на жительство действителен в течение 1 года и может быть продлен 
  • Разрешение на работу
  • Проживание в Испании не менее 6 месяцев в году
  • Нет необходимости инвестировать в страну
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
€5,000
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения

Испания, Австрия, Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швейцария
Дополнительные расходы
Для каждого члена семьи заявителя (супруга/супруги и ребенка) 5000.00 EUR
Требования к заявителю

Вместе с основным заявителем могут подать заявление супруг(а) и несовершеннолетние дети 

  • Резидент "третьих стран";
  • Отсутствие судимости
  • Возможность предоставить банковскую справку и подтвердить достаточность средств 
  • Медицинская страховка 
  • Отсутствие опасных заболеваний
  • Сертификат о работе в иностранной компании не менее 3 месяцев.
Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (Резидентства)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение Испанского ВНЖ
от 5 дней
Обработка заявления на получение ВНЖ
от 14 дней
Получение визы D и сдача биометрических данных
от 2 дня
Получение пластиковой карточки вида на жительство
от 14 дней
Вы просматриваете
ВНЖ Испании для Цифровых кочевников
Испания Испания
от
€5,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку иммиграционному консультанту
Спасибо! Ваша заявка принята
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие программы
ВНЖ
Испания Испания
ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц
Срок получения: от 4 месяцев
от
€15,000
Residencia No Lucrativa или “белая резиденция” – это вид на жительство для финансово независимых лиц, который иностранцы могут оформлять с 2011 года. Она подходит тем, кто планирует постоянно проживать в Испании, при этом получая финансовые поступления из другой страны. Особ
Иммиграционный консультант
BMP GLOBAL
ВНЖ
Испания Испания
ВНЖ Испании
Срок получения: от 2 месяцев
от
€5,000
Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую ар
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
ВНЖ
Испания Испания
ВНЖ Испании за инвестиции
Срок получения: от 3 месяцев
от
€500,000
Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую ар
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services