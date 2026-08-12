Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Вега-Баха-дель-Сегура
  4. Жилая

Жилье в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

;
Торревьеха
3341
Ориуэла
1547
Пилар-де-ла-Орадада
1406
Гуардамар
693
Показать больше
9 729 объектов найдено
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,402
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,053
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
Оставить заявку
Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$329,299
Оставить заявку
Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых желанных зон муниципалите…
$184,074
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на живописной Коста-Бланке, расположенный всего…
$282,026
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$397,191
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
Оставить заявку
Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Представляем эту очаровательную отремонтированную студию, расположенную всего в 500 метрах о…
$103,751
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых привлекательных мес…
$458,754
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
Оставить заявку
Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых востребованных зон муници…
$174,842
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$328,794
Оставить заявку
Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается уютная студия, расположенная на авеню Абанерас, в одной из самых востребованных зо…
$106,174
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Пилар-де-ла-Орадада, одном из самых привлекате…
$328,794
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$443,376
Оставить заявку
Квартира 1 комната в La Mata, Испания
Квартира 1 комната
La Mata, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается приватная квартира, полностью оборудованная, расположенная в одной из самых привле…
$103,751
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$325,948
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$213,841
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$391,539
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Исследуйте элегантность и комфорт этих домов, расположенных в ярком центре Аликанте, Пилар д…
$287,805
Оставить заявку

Типы недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти