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Жильё в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
1484
Orihuela
1252
Pilar de la Horadada
565
Rojales
322
Гуардамар
322
Сан-Мигель-де-Салинас
271
Almoradi
199
San Fulgencio
28
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4 649 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Солнечная и уютная отдельная вилла с финской сауной, красивым садом с деревьями и цветами, ч…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Красивое двухэтажное бунгало, расположенное в Лос-Балконесе, в идеальном состоянии. Имеет кр…
€144,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€310,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Квартира в Мар Асуль в тихом жилом районе в 100 метрах от пляжа Кала Феррис. Площадь 56 м…
€145,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в Пунта-Прима с видом на море, в 30 метрах от пляжа, с мебелью и техникой. Ап…
€195,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: просторная квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на Пасео Маритимо в Торре…
€275,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Вилла 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Laguna Azul — это жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе ср…
€399,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Дом 5 спален у моря в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Дом 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000

Типы недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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