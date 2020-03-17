Описание

История компании EspanaTour началась более 26 лет назад, когда Александр Дашевский — основатель и генеральный директор агентства — открыл в Украине свою первую фирму по продаже недвижимости, которая несколько лет спустя стала самой крупной риэлторской сетью в регионе.

Наша философия очень проста: чем выше качество наших услуг — тем успешнее наш бизнес.

Мы гарантируем эффективность, безопасность сделок и высокий профессионализм. Мы совмещаем передовой риэлторский опыт с новыми информационными технологиями, что позволяет нам реализовывать наши конкурентные преимущества, ежедневно расширять круг клиентов и установливать с ними доверительные партнерские отношения.

Свяжитесь с нами — и вы не пожалеете, что выбрали нашу компанию EspanaTour!