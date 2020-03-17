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EspanaTour

Испания, Calle de Orihuela, 72, bajo, Torrevieja, 03181 (Alicante), Spain (Испания)
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EspanaTour
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1996
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
espanatour.es
Описание

История компании EspanaTour началась более 26 лет назад, когда Александр Дашевский — основатель и генеральный директор агентства — открыл в Украине свою первую фирму по продаже недвижимости, которая несколько лет спустя стала самой крупной риэлторской сетью в регионе.

Наша философия очень проста: чем выше качество наших услуг — тем успешнее наш бизнес.

Мы гарантируем эффективность, безопасность сделок и высокий профессионализм. Мы совмещаем передовой риэлторский опыт с новыми информационными технологиями, что позволяет нам реализовывать наши конкурентные преимущества, ежедневно расширять круг клиентов и установливать с ними доверительные партнерские отношения.

Свяжитесь с нами — и вы не пожалеете, что выбрали нашу компанию EspanaTour!

Услуги
  • Подбор объектов по критериям клиента;
  • Организация поездки потенциального покупателя в Испанию — встреча в аэропорту, аренда комфортабельного жилья на время пребывания, показ объектов, организация досуга (прогулки на яхте, экскурсии, знакомство с испанской кухней в лучших ресторанах побережья и пр.);
  • Полное юридическое сопровождение сделки (в нашей компании работает высококвалифицированный испанский юрист);
  • Оформление ипотечного кредита в испанском банке;
  • Послепродажное обслуживание недвижимости;
  • Юридические и налоговые консультации;
  • Индивидуальные инвестиционные проекты: как получить доход от вашей недвижимости в Испании.
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