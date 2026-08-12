Коста-дель-Соль — это 150-километровое побережье провинции Малага в Андалусии. Еще его часто называют «Берег Солнца», так как местная погода более 300 дней в году исключительно солнечная. Регион раскинулся от Нерхи на востоке до Манильвы на западе и включает как пляжи, так и горы Сьерра-Невады.

Плюсы приобретения недвижимости в Коста-дель-Соль

Недвижимость в Коста-дель-Соль удобна за счет того, что находится в регионе с мягким климатом. Среднегодовая температура +20°C, влажность 60–70%, чистый воздух благодаря горным хребтам и морским бризам.

Другие плюсы покупки жилья в Коста-дель-Соль:

Инвестиционная привлекательность. В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность достигает 6–8% в год в зонах вроде Марбельи.

В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность достигает 6–8% в год в зонах вроде Марбельи. Элитная недвижимость. 70 гольф-полей (больше, чем в любом другом регионе Европы), яхтенные марины Puerto Banús и Sotogrande, а также фестивали, такие как Starlite в Марбелье.

70 гольф-полей (больше, чем в любом другом регионе Европы), яхтенные марины Puerto Banús и Sotogrande, а также фестивали, такие как Starlite в Марбелье. Доступность для иностранцев. Покупка не требует резидентства. Процесс занимает 1–2 месяца, включая получение NIE.

Цены на недвижимость в Коста-дель-Соль

Средняя стоимость квадратного метра — 2800–4260 евро, с ростом на 7,5–13%. Вторичная недвижимость в Коста-дель-Соль остается востребованной благодаря готовности объектов и ценам на 10–20% ниже новостроек.

Средняя стоимость жилья в Коста-дель-Соль:

Тип жилья Средняя цена за м² (евро) Общая стоимость (евро) Апартаменты 2200–3600 180,000–500,000 Таунхаусы 2500–4000 300,000–600,000 Виллы 3000–4500+ 750 000–10,000,000+ Коммерческая недвижимость 2500–5000 500,000–5,000,000

Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки жилья

Марбелья — это сердце региона с гаванью для яхт и бутиками Chanel. Продажа недвижимости в Марбелье популярна из-за премиального статуса. Средняя цена составляет 4000 евро/м².

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