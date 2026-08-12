Коста-дель-Соль — это 150-километровое побережье провинции Малага в Андалусии. Еще его часто называют «Берег Солнца», так как местная погода более 300 дней в году исключительно солнечная. Регион раскинулся от Нерхи на востоке до Манильвы на западе и включает как пляжи, так и горы Сьерра-Невады.
Плюсы приобретения недвижимости в Коста-дель-Соль
Недвижимость в Коста-дель-Соль удобна за счет того, что находится в регионе с мягким климатом. Среднегодовая температура +20°C, влажность 60–70%, чистый воздух благодаря горным хребтам и морским бризам.
Другие плюсы покупки жилья в Коста-дель-Соль:
- Инвестиционная привлекательность. В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность достигает 6–8% в год в зонах вроде Марбельи.
- Элитная недвижимость. 70 гольф-полей (больше, чем в любом другом регионе Европы), яхтенные марины Puerto Banús и Sotogrande, а также фестивали, такие как Starlite в Марбелье.
- Доступность для иностранцев. Покупка не требует резидентства. Процесс занимает 1–2 месяца, включая получение NIE.
Цены на недвижимость в Коста-дель-Соль
Средняя стоимость квадратного метра — 2800–4260 евро, с ростом на 7,5–13%. Вторичная недвижимость в Коста-дель-Соль остается востребованной благодаря готовности объектов и ценам на 10–20% ниже новостроек.
Средняя стоимость жилья в Коста-дель-Соль:
|Тип жилья
|
Средняя цена за м² (евро)
|Общая стоимость (евро)
|Апартаменты
|2200–3600
|180,000–500,000
|Таунхаусы
|2500–4000
|300,000–600,000
|Виллы
|3000–4500+
|750 000–10,000,000+
|Коммерческая недвижимость
|2500–5000
|500,000–5,000,000
Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки жилья
Марбелья — это сердце региона с гаванью для яхт и бутиками Chanel. Продажа недвижимости в Марбелье популярна из-за премиального статуса. Средняя цена составляет 4000 евро/м².
Другие популярные регионы:
- Эстепона. Его еще называют «Сад Коста-дель-Соль», потому как улицы украшены цветниками. Цены на апартаменты начинаются от 200,000 евро, виллы — от 600,000 евро.
- Фуэнхирола. Семейный курорт с 8 км пляжей, зоопарком Bioparc и аквапарком. Квартиры стоят от 180,000 евро, а таунхаусы — от 300,000 евро.
- Бенальмадена. Динамично развивающийся район с одними из самых чистых пляжей. Цены — от 230,000 евро за апартаменты.
- Михас. Деревня в горах с панорамными видами на море. Апартаменты — от 250,000 евро, виллы — от 700,000 евро.