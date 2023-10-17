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Жильё в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
329
Марбелья
258
Фуэнхирола
129
San Pedro de Alcantara
10
Torremolinos
9
1 238 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torremolinos, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры и Пентхаусы на Берегу Моря в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные …
€994,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Mijas, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Mijas, Испания
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Этот жилой комплекс, окружающий поле для гольфа Санта-Клара, является одним из самых престиж…
€1,25 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Mijas, Испания
Количество спален 3
Площадь 170 м²
В комплексе есть 5 бассейнов, в том числе пейзажный бассейн с 300 метрами воды, обращенный н…
€1,25 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Mijas, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Mijas, Испания
Количество спален 4
Площадь 409 м²
Это возможность жить в лучше всего оборудованном жилом комплексе Марбельи, расположенном в п…
€1,82 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Mijas, Испания
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Это один из самых эксклюзивных жилых районов Марбельи. Расположенный на востоке, он полность…
€1,09 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная недвижимость в Касаресе, спроектированная Миссони Расположенные в престижном жи…
€2,02 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная недвижимость в Касаресе, спроектированная Миссони Расположенные в престижном жи…
€909,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная недвижимость в Касаресе, спроектированная Миссони Расположенные в престижном жи…
€1,37 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Комплекс состоит из 115 домов с 1, 2, 3 и 4 спальнями, пентхаусами, большими террасами и вид…
€260,500
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Комплекс состоит из 115 домов с 1, 2, 3 и 4 спальнями, пентхаусами, большими террасами и вид…
€410,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Комплекс состоит из 115 домов с 1, 2, 3 и 4 спальнями, пентхаусами, большими террасами и вид…
€332,500
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная. Что касается собственности размеры,…
€349,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Пентхаус на продажу в Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (об…
€399,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната и хара…
€385,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями по Доступным Ценам В Манильве, Недалеко от Пляжа Этот новый…
€252,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Экологичная Недвижимость с Большими Террасами в Эстепоне Новый комплекс расположен в прибреж…
€735,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Апартаменты с Окнами на Юг и Просторной Террасой в Эстепоне, Малага Первокласс…
€255,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями с Частным Садом в Эстепоне Жилой проект располо…
€253,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€290,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€325,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Элегантные Квартиры в Первоклассном Комплексе в Фуэнхироле Апартаменты расположены в муницип…
€299,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 ванная к…
€850,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Совершенно Новые Квартиры с Современным Оборудованием в Эстепоне Светлые квартиры расположен…
€766,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн

Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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