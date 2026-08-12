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Жилье в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
2500
Эстепона
1793
Сан-Педро-Алькантара
1095
Фуэнхирола
572
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8 754 объекта найдено
Дом 4 спальни в Михас, Испания
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Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 159 м2. Компани…
$604,732
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Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
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Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Санта-Кларе. 3 кровать · 2 ванны · 142 м2 построено. Ком…
$865,552
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Квартира 1 спальня в Марбелья, Испания
Квартира 1 спальня
Марбелья, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
1-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 1 кровать · 1 ванна · построено 50 м2. Компа…
$864,398
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Лос-Наранхос-де-Марбелья. 3 кровать · 2 ванны · 151 м2 пос…
$633,888
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Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эль Чапаррал. 3 кровать · 2 ванны · 95 м2 построено. Компа…
$807,934
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Дом 6 спален в Benalmadena, Испания
Дом 6 спален
Benalmadena, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 482 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Сиеррезуэле. 6 кровать · 7 ванна · 482 м2 построено. Компан…
$2,19 млн
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Серрос-дель-Агила. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построено.…
$806,695
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Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Марбелье - Пуэрто Банус. 7 кровать · 3 ванны · 401 м2 постр…
$2,77 млн
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3-комнатная квартира на продажу в Альтос-де-лос-Монтерос. 3 кровать · 2 ванны · 133 м2 постр…
$593,241
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 3 ванна · 9…
$725,712
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Квартира 3 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 3 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
3-комнатная квартира на первом этаже для продажи в Косталите. 3 кровати · 3 ванны · 170 м2 п…
$966,464
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Квартира 4 спальни в Михас, Испания
Квартира 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Площадь 191 м²
4-комнатная квартира на продажу в Серрадо-дель-Агила. 4 кровати · 191 м2 построено. Компания…
$1,94 млн
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Дом 3 спальни в Manilva, Испания
Дом 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Манильве. 3 кровать · 2 ванны · 198 м2 построено. Компания…
$877,514
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Квартира 2 спальни в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
2-комнатная квартира на продажу в Сан-Луис-де-Сабинильяс. 2 кровати · 2 ванны · 78 м2 постро…
$333,686
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$614,260
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Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 761 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Лос-Монтеросе. 4 кровати · 5 ванны · 761 м2 построено. Комп…
$6,35 млн
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
2-комнатная квартира на продажу в Карвахале. 2 кровати · 2 ванны · 87 м2 построено. Компания…
$497,012
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
3-комнатная квартира на продажу в Benalmadena Pueblo. 3 кровать · 2 ванны · 186 м2 построено…
$687,726
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Квартиры в уютном жилом комплексе в Михасе в окружении зелени Квартиры расположены в престиж…
$405,477
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · 170 м2 пост…
$1,33 млн
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Дом 5 спален в Ricmar, Испания
Дом 5 спален
Ricmar, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
5-комнатная вилла на продажу в Эль Росарио. 5 кровать · 5 ванна · 326 м2 построено. Компания…
$2,39 млн
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Квартира 1 спальня в Bel Air, Испания
Квартира 1 спальня
Bel Air, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже с 1 спальней на продажу в Эль-Параисо. 1 кровать · 1 ванна · 70 м2 …
$287,363
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Дом 8 спален в Ricmar, Испания
Дом 8 спален
Ricmar, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 547 м²
Вилла с 8 спальнями на продажу в Эль Росарио. 8 кровать · 7 ванна · 547 м2 построено. Компан…
$2,89 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира на продажу в La Dama de Noche-La Alzambra. 2 кровати · 2 ванны · постро…
$520,129
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Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
1-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 1 кровать · 1 ванна · построено 46 м2. Компания…
$357,127
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
6-комнатный таунхаус на продажу в Гвадалмине Альта. 6 кровать · 4 ванны · 305 м2 построен. К…
$1,67 млн
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Пуэрто Банус. 3 кровать · 4 ванны · построен 291 м2. Компа…
$3,18 млн
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Эль Чапаррал. 3 кровати · 3 ванны · 293 м2 построено. Компа…
$1,15 млн
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Типы недвижимости в Коста-дель-Соль

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Коста-дель-Соль — это 150-километровое побережье провинции Малага в Андалусии. Еще его часто называют «Берег Солнца», так как местная погода более 300 дней в году исключительно солнечная. Регион раскинулся от Нерхи на востоке до Манильвы на западе и включает как пляжи, так и горы Сьерра-Невады.

Плюсы приобретения недвижимости в Коста-дель-Соль

Недвижимость в Коста-дель-Соль удобна за счет того, что находится в регионе с мягким климатом. Среднегодовая температура +20°C, влажность 60–70%, чистый воздух благодаря горным хребтам и морским бризам. 

Другие плюсы покупки жилья в Коста-дель-Соль:

  • Инвестиционная привлекательность. В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность достигает 6–8% в год в зонах вроде Марбельи.
  • Элитная недвижимость. 70 гольф-полей (больше, чем в любом другом регионе Европы), яхтенные марины Puerto Banús и Sotogrande, а также фестивали, такие как Starlite в Марбелье.
  • Доступность для иностранцев. Покупка не требует резидентства. Процесс занимает 1–2 месяца, включая получение NIE.

Цены на недвижимость в Коста-дель-Соль

Средняя стоимость квадратного метра — 2800–4260 евро, с ростом на 7,5–13%. Вторичная недвижимость в Коста-дель-Соль остается востребованной благодаря готовности объектов и ценам на 10–20% ниже новостроек.

Средняя стоимость жилья в Коста-дель-Соль:

Тип жилья

Средняя цена за м² (евро)

 Общая стоимость (евро)
Апартаменты 2200–3600 180,000–500,000
Таунхаусы 2500–4000 300,000–600,000
Виллы 3000–4500+ 750 000–10,000,000+
Коммерческая недвижимость 2500–5000 500,000–5,000,000

Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки жилья

Марбелья — это сердце региона с гаванью для яхт и бутиками Chanel. Продажа недвижимости в Марбелье популярна из-за премиального статуса. Средняя цена составляет 4000 евро/м².

Другие популярные регионы:

  • Эстепона. Его еще называют «Сад Коста-дель-Соль», потому как улицы украшены цветниками. Цены на апартаменты начинаются от 200,000 евро, виллы — от 600,000 евро.
  • Фуэнхирола. Семейный курорт с 8 км пляжей, зоопарком Bioparc и аквапарком. Квартиры стоят от 180,000 евро, а таунхаусы — от 300,000 евро.
  • Бенальмадена. Динамично развивающийся район с одними из самых чистых пляжей. Цены — от 230,000 евро за апартаменты.
  • Михас. Деревня в горах с панорамными видами на море. Апартаменты — от 250,000 евро, виллы — от 700,000 евро.

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Коста-дель-Соль

Падают ли цены на недвижимость на Коста-дель-Соль?

Цены в Коста-дель-Соль растут: в 2024 году рост составил 8,2%, а в 2025 году ожидается 5–7% из-за дефицита новостроек и спроса со стороны иностранцев (35% сделок). Вторичка растет медленнее, но стабильно (4–6% в год).

Является ли покупка недвижимости Коста-дель-Соль хорошей инвестицией?

Покупка местной недвижимости может стать выгодным вложением, учитывая доход от аренды в 6–8% в год, а рост цен обеспечивает прирост капитала.

Где лучше всего жить в Коста-дель-Соль?

Для роскоши подойдет Марбелья, для семей больше плоходит Фуэнхирола или Бенальмадена, так как там много школ и парков. Для тех кто ищет спокойное место для постоянного проживания, стоит обратить внимание на Эстепону или Михас.

Какова стоимость недвижимости в Коста-дель-Соль?

Купить жилье можно от 180,000 евро за вторичную недвижимость в Коста-дель-Соль, в Фуэнхироле. Новая вилла в Марбелье обойдется в 10 млн евро. Средняя цена за м² — 2800–4500 евро.

Может ли иностранец купить недвижимость в Коста-дель-Соль, Испания?

Иностранцы могут свободно купить жилье в Коста-дель-Соль. Процесс включает получение NIE (1–2 недели), открытие счета в банке (например, Banco Santander) и подписание договора у нотариуса. Ипотека доступна до 70% стоимости для нерезидентов, а проведение сделки возможно удаленно через доверенность.

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