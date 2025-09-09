  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Квартира в новостройке Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле

Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле

Фуэнхирола, Испания
$641,589
23
ID: 27929
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в благоустроенном комплексе рядом с пляжем, всего в 5 минутах езды от моря.
Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

