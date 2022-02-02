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ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ
Мы строим Siam Gardens, создавая дом Вашей мечты. Мы Вам предлагаем экстраординарный стиль жизни. Панорамный вид на океан, незабываемые закаты и архитектуру современную и интеллектуальную, исполненную в наивысшем качестве. Прикоснувшись к миру Si…
Компания IDDOMUS занимаеися проектированием и строительством уникальных дизайнерских вилл в Марбелье и окрестностях Коста-дель-Соль согласно пожеланиям и требованиям своих клиентов. Помимо разработки индивидуальных проектов IDDOMUS также предлагает различные участки с предложениями проектов …
МЫ СТРОИМ НОВЫЕ ДОМА СМОТРЯ В БУДУЩЕЕ
МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КЛИЕНТА. И ЭТО НАША ГЛАВНАЯ ЧЕРТА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ НАШИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ СТАНОВИТЬСЯ КЛИЕНТАМ. ЭТО, ТЕ КТО ВЫИГРЫВАЕТ С НАМИ.
Мы создаем пространства для людей, которые наслаждаются жизнью в полной форме, разнообразной и ре…
Работаем по заявке клиента следующим образом:
* Благодаря нашему изучению топографической архитектуры клиент выбирает стиль современного жилья, современный стиль жилья, деревенский стиль жилья, средневековый стиль жилья. а также какой тип конструкции, какие материалы для строительства, пл…