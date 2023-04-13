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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Квартиры
Купить квартиру в Мраморноморский регион, Турция
Tahtakale Mahallesi
21
Ускюдар
16
Бейликдюзю
15
Кагытхане
14
Шишли
14
Ayazaga Mahallesi
11
Бурса
11
Измит
11
Bahcelievler Mahallesi
10
Fatih Mahallesi
10
Авджылар
10
Башакшехир
10
Кючюкчекмедже
10
Maslak Mahallesi
9
Умрание
8
Эюпсултан
7
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Ataevler Mahallesi
4
Фатих
4
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965 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/6 Этаж
€ 82,081
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
270 м²
Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/3 Этаж
€ 118,210
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельная ванная Общая площадь: 100м² Жилая площадь квартиры: …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
27/30 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 125м&…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
3/35 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 1+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 88м&s…
Квартира 4 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 400
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
17/30 Этаж
€ 400,934
✨ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБ…
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
10/33 Этаж
€ 90,021
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 16
€ 94,446
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов, …
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
10/18 Этаж
€ 288,250
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
189 м²
Количество этажей 10
€ 1,090,164
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает двухур…
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
290 м²
Количество этажей 10
€ 2,478,228
Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры площадь…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
94 м²
Количество этажей 8
€ 851,756
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
223 м²
Количество этажей 12
€ 861,598
Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция Предлагаются квартиры с различны…
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
295 м²
Количество этажей 10
€ 1,734,760
Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
8/12 Этаж
€ 1,454,890
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
261 м²
Количество этажей 4
€ 1,592,770
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция Резиденция располагает открытыми…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
113 м²
Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 19
€ 362,028
Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
87 м²
Количество этажей 16
€ 302,618
Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция Резиденция располаг…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
590 м²
Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
83 м²
Количество этажей 9
€ 287,680
Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция Резиденция р…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
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