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Квартиры в Бигадиче, Турция

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16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Жилой комплекс, где каждая проведенная минута жизни подарит Вам незабываемые эмоции, ведь ко…
$115,774
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Квартира 3 спальни в Iskele, Турция
Квартира 3 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 3
Площадь 432 м²
Предлагаем вашему вниманию невероятный пентхаус с видом на  море и собственным  бассейном на…
$2,66 млн
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Квартира 2 спальни в Iskele, Турция
Квартира 2 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в  5 минутах от  моря. …
$219,572
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Предлагаем вашему вниманию квартиру 1+1 в самом роскошном, самом грандиозном жилом комплексе…
$231,416
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Квартира 2 спальни в Iskele, Турция
Квартира 2 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в  5 минутах от  моря. …
$352,646
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Предлагаем вашему вниманию студию в самом роскошном, самом грандиозном жилом комплексе Север…
$211,454
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Студия в Iskele, Турция
Студия
Iskele, Турция
Площадь 50 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
$191,835
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Срочная продажа от собственника! Апартаменты 1+1 -55м² Жилой комплекс находится в пешей дос…
$133,074
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Шикарный комплекс для жизни у моря в пристижном районе, всего в  3 минутах от  пляжа  Макенз…
$199,611
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
$264,080
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Квартира 2 спальни в Iskele, Турция
Квартира 2 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Предлагаются апартаменты 2+1 в новом строящемся комплексе в районе  Отюкен в непосредственно…
$276,792
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и  отдыха.  Л…
$214,926
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Квартира 3 спальни в Iskele, Турция
Квартира 3 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в  5 минутах от  моря. …
$664,039
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Квартира 1 спальня в Iskele, Турция
Квартира 1 спальня
Iskele, Турция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Жилой комплекс, где каждая проведенная минута жизни подарит Вам незабываемые эмоции, ведь ко…
$87,829
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Квартира 2 спальни в Iskele, Турция
Квартира 2 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Предлагаем вашему вниманию просторные  апартаменты 2+1 в роскошном и самом грандиозном жилом…
$259,361
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Квартира 2 спальни в Iskele, Турция
Квартира 2 спальни
Iskele, Турция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Грандиозный жилой комплекс между туристическим центром Bafra и пляжем Long Beach в İskelе …
$166,342
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