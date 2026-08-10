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Квартиры в Байрампаше, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Байрампаша, Турция
Квартира 1 комната
Байрампаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Байрампаша, Турция
Квартира 1 комната
Байрампаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
Оставить заявку
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