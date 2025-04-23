Жилой квартал E-VOLVE

Застройщик: EVO / CEBARGOS DEVELOPMENT LTD

Локация: Искеле, район Ени Искеле

Расстояние до моря: 650 м

О проекте

E-VOLVE — инновационный жилой комплекс, воплощающий новую эру автоматизации и энергоэффективности.

Буква «E» символизирует начало новой эры, где искусственный интеллект и умные технологии становятся частью повседневной жизни.

Проект предлагает жителям интеллектуальные системы управления домом, энергоэффективность и первоклассные условия для современного образа жизни.

Название EVOLVE отражает идеи роста, развития и постоянного прогресса — как в технологиях, так и в человеческом опыте.

Характеристики комплекса

Общая площадь участка: 10 234 м²

Площадь без учёта озеленения: 8 799 м²

Площадь застройки: 7 700 м²

Типы юнитов: лофт 1+1 (евродвушка) студии-пентхаусы



Срок сдачи: Апрель 2028 года

Форматы в продаже

Лофты и пентхаусы: 80 м² (нетто) + 12 м² балкон + 6 м² общая территория

50 м² + 5 м² балкон + 45 м² терраса

45 м² + 5 м² балкон + 45 м² терраса

Условия оплаты

40% первоначальный взнос (по 10% в течение первых 4 месяцев)

60% — ежемесячные или двухмесячные платежи до конца строительства

Парковка

106 парковочных мест — по одному на каждую квартиру

Техническое оснащение квартир

Встроенная мебель

Включено: Full Smart Home-система, управление через приложение: Кофемашина Блокировка/разблокировка входной двери Система доступа по паролю Управление освещением Управление телевизором



Дополнительные технические особенности

Фундамент: 50 см арматуры, бетон 20–30 см, основание из щебня, прочный устойчивый грунт

Бетон: предварительно смешанный

Генератор: при отключении электроэнергии автоматически включается генератор

Дополнительно включено в стоимость

Пергола

Бамбук

Система «умный дом»

Опции за доплату (extra):

Джакузи

Барбекю

Кухонный блок

Встроенная раковина

Инфраструктура комплекса

Беговая дорожка

Открытые бассейны с подогревом

Зона барбекю

Парная и сауна

Детская игровая площадка

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Зарядная станция для электромобилей

Супермаркет

Тренажёрный зал

Кофейня

Мини-гольф

Круглосуточная охрана (24/7)

Беседки

Отопление и вентиляция

Система кондиционирования воздуха

Если нужно, могу сделать этот текст в виде красивой презентации или лендинга — просто скажи.