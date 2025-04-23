  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой квартал E-VOLVE

Жилой квартал E-VOLVE

Trikomo, Северный Кипр
от
$120,556
BTC
1.4339944
ETH
75.1617763
USDT
119 192.2447587
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25678
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Застройщик: EVO / CEBARGOS DEVELOPMENT LTD
Локация: Искеле, район Ени Искеле
Расстояние до моря: 650 м

О проекте

E-VOLVE — инновационный жилой комплекс, воплощающий новую эру автоматизации и энергоэффективности.
Буква «E» символизирует начало новой эры, где искусственный интеллект и умные технологии становятся частью повседневной жизни.
Проект предлагает жителям интеллектуальные системы управления домом, энергоэффективность и первоклассные условия для современного образа жизни.

Название EVOLVE отражает идеи роста, развития и постоянного прогресса — как в технологиях, так и в человеческом опыте.

Характеристики комплекса

  • Общая площадь участка: 10 234 м²

  • Площадь без учёта озеленения: 8 799 м²

  • Площадь застройки: 7 700 м²

  • Типы юнитов:

    • лофт 1+1 (евродвушка)

    • студии-пентхаусы

Срок сдачи: Апрель 2028 года

Форматы в продаже

  1. Лофты и пентхаусы:

    • 80 м² (нетто) + 12 м² балкон + 6 м² общая территория

    • 50 м² + 5 м² балкон + 45 м² терраса

    • 45 м² + 5 м² балкон + 45 м² терраса

Условия оплаты

  • 40% первоначальный взнос (по 10% в течение первых 4 месяцев)

  • 60% — ежемесячные или двухмесячные платежи до конца строительства

Парковка

  • 106 парковочных мест — по одному на каждую квартиру

Техническое оснащение квартир

  • Встроенная мебель

  • Включено: Full Smart Home-система, управление через приложение:

    1. Кофемашина

    2. Блокировка/разблокировка входной двери

    3. Система доступа по паролю

    4. Управление освещением

    5. Управление телевизором

Дополнительные технические особенности

  • Фундамент: 50 см арматуры, бетон 20–30 см, основание из щебня, прочный устойчивый грунт

  • Бетон: предварительно смешанный

  • Генератор: при отключении электроэнергии автоматически включается генератор

Дополнительно включено в стоимость

  • Пергола

  • Бамбук

  • Система «умный дом»

Опции за доплату (extra):

  • Джакузи

  • Барбекю

  • Кухонный блок

  • Встроенная раковина

Инфраструктура комплекса

  • Беговая дорожка

  • Открытые бассейны с подогревом

  • Зона барбекю

  • Парная и сауна

  • Детская игровая площадка

  • Теннисный корт

  • Баскетбольная площадка

  • Зарядная станция для электромобилей

  • Супермаркет

  • Тренажёрный зал

  • Кофейня

  • Мини-гольф

  • Круглосуточная охрана (24/7)

  • Беседки

Отопление и вентиляция

  • Система кондиционирования воздуха

Если нужно, могу сделать этот текст в виде красивой презентации или лендинга — просто скажи.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
Все новости
Похожие комплексы
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$180,218
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Северный Кипр
от
$189,981
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$300,797
Жилой квартал Green Diamond Tower City
Патрики, Северный Кипр
от
$107,656
Вы просматриваете
Жилой квартал E-VOLVE
Trikomo, Северный Кипр
от
$120,556
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$134,190
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Термея, Северный Кипр
от
$186,814
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
14.11.2023
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
Показать все публикации