Жилой квартал E-VOLVE

Застройщик: EVO / CEBARGOS DEVELOPMENT LTD
Локация: Искеле, район Ени Искеле
Расстояние до моря: 650 м
О проекте
E-VOLVE — инновационный жилой комплекс, воплощающий новую эру автоматизации и энергоэффективности.
Буква «E» символизирует начало новой эры, где искусственный интеллект и умные технологии становятся частью повседневной жизни.
Проект предлагает жителям интеллектуальные системы управления домом, энергоэффективность и первоклассные условия для современного образа жизни.
Название EVOLVE отражает идеи роста, развития и постоянного прогресса — как в технологиях, так и в человеческом опыте.
Характеристики комплекса
Общая площадь участка: 10 234 м²
Площадь без учёта озеленения: 8 799 м²
Площадь застройки: 7 700 м²
Типы юнитов:
лофт 1+1 (евродвушка)
студии-пентхаусы
Срок сдачи: Апрель 2028 года
Форматы в продаже
Лофты и пентхаусы:
80 м² (нетто) + 12 м² балкон + 6 м² общая территория
50 м² + 5 м² балкон + 45 м² терраса
45 м² + 5 м² балкон + 45 м² терраса
Условия оплаты
40% первоначальный взнос (по 10% в течение первых 4 месяцев)
60% — ежемесячные или двухмесячные платежи до конца строительства
Парковка
106 парковочных мест — по одному на каждую квартиру
Техническое оснащение квартир
Встроенная мебель
Включено: Full Smart Home-система, управление через приложение:
Кофемашина
Блокировка/разблокировка входной двери
Система доступа по паролю
Управление освещением
Управление телевизором
Дополнительные технические особенности
Фундамент: 50 см арматуры, бетон 20–30 см, основание из щебня, прочный устойчивый грунт
Бетон: предварительно смешанный
Генератор: при отключении электроэнергии автоматически включается генератор
Дополнительно включено в стоимость
Пергола
Бамбук
Система «умный дом»
Опции за доплату (extra):
Джакузи
Барбекю
Кухонный блок
Встроенная раковина
Инфраструктура комплекса
Беговая дорожка
Открытые бассейны с подогревом
Зона барбекю
Парная и сауна
Детская игровая площадка
Теннисный корт
Баскетбольная площадка
Зарядная станция для электромобилей
Супермаркет
Тренажёрный зал
Кофейня
Мини-гольф
Круглосуточная охрана (24/7)
Беседки
Отопление и вентиляция
Система кондиционирования воздуха
Если нужно, могу сделать этот текст в виде красивой презентации или лендинга — просто скажи.