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Caesar Resort

Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€96,953
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2027
Местонахождение новостройки
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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Caesar Resort
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€96,953
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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